Grazie ai suoi micro e macro nutrienti, il latte è un vero e proprio alimento, piuttosto che una bevanda.

Tanto è vero che per alcuni è un elemento integrante della dieta giornaliera.

C’è chi, non avendo sviluppato intolleranze, lo beve a colazione, accompagnandolo con biscotti, brioche, cereali e del buon caffè. Ma si può gustare anche sotto forma di formaggi, ricotta, panna, mozzarelle e tanto altro.

In base all’animale che lo produce, esistono diversi tipi di latte, da quello vaccino a quello caprino, dal bufalino a quello di pecora.

Ed è su quest’ultimo che concentreremo la nostra analisi, perché questo latte è un vero toccasana per ossa e denti ma occhio al colesterolo.

Proprietà nutrizionali

Il latte di pecora, a livello nutrizionale, è abbastanza simile a quello “tradizionale”, ossia quello vaccino.

Le differenze sostanziali si riscontrano sull’apporto di calorie, vitamine e minerali.

Come riporta l’Ospedale Humanitas, in 100 grammi di latte di pecora troviamo 130 calorie, di cui:

il 19% composto di carboidrati;

il 21% di proteine;

il 60% di lipidi.

È anche un’ottima fonte di calcio e di vitamine A e B2, che sono elementi fondamentali per la salute delle ossa e dei denti.

Inoltre, la quantità di lattosio è praticamente simile a quella di altri tipi di latte.

Quindi è comunque sconsigliato per chi è intollerante al lattosio, perché potrebbe provocare crampi, dolori addominali, diarrea e flatulenza.

Quindi, questo latte è un vero toccasana per ossa e denti ma occhio al colesterolo

Esclusi quindi i casi di intolleranza, il latte di pecora è adatto alla maggior parte dei regimi alimentari.

Tuttavia, data la discreta percentuale di lipidi e colesterolo (11 milligrammi ogni 100 grammi), non è adatto per soggetti in sovrappeso, o affetti da ipercolesterolemia.

Inoltre, anche il latte di pecora non dovrebbe essere bevuto insieme a determinati farmaci, come le tetracicline. Infatti, chi assume questo farmaco dovrebbe smettere subito di consumare formaggi e latticini.

Cosa fare con latte di pecora in cucina

Essendo ricco di caseina, il latte di pecora è perfetto per produrre ricotte e vari tipi di formaggi.

Può essere inoltre utilizzato in sostituzione del latte vaccino, che è quello più consumato in generale.

Ad esempio possiamo preparare tantissimi dolci, o anche vellutate di verdure, purè di patate e tanto altro.

Le pietanze saranno decisamente più particolari perché acquisiranno il sapore più deciso e caratteristico del latte di pecora.

