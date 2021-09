L’ufficio dove lavoriamo è probabilmente il posto dove passiamo più tempo nell’arco della giornata, secondo solo a casa nostra. Eppure non pensiamo quasi mai all’ufficio come ad un luogo confortevole e dove ci sentiamo a casa. Al contrario, consideriamo l’ufficio come un luogo in cui siamo quasi costretti a passare del tempo. Ed ecco dunque che nemmeno ci sforziamo di abbellirlo o di renderlo più confortevole. Mentre invece l’ufficio dovrebbe essere un luogo in cui ci sentiamo a casa. Un luogo piacevole in cui possiamo trovare tutta la concentrazione che ci serve per svolgere al meglio il nostro lavoro.

Ecco allora le 4 piante che tutti dovremmo avere in ufficio per lavorare in un ambiente sereno. Le piante purificano l’aria, migliorano l’umore e, a seconda della pianta, fanno anche la loro ottima figura in ogni ambiente. Ma è bene avere delle piante non solo per abbellire l’ufficio, ma soprattutto per farci lavorare in un ambiente più sereno e stare bene in un luogo dove spendiamo gran parte del nostro tempo.

Le 4 piante che tutti dovremmo avere in ufficio per lavorare in un ambiente sereno

Aloe vera

L’aloe vera è una pianta grassa, va da sé che è facilissima da coltivare e non richiede particolari attenzioni. Per far crescere bene l’aloe vera è sufficiente innaffiarla una volta alla settimana durante l’estate e una volta al mese durante l’inverno. Se seguiamo queste accortezze la pianta non seccherà mai e avremo un tocco di verde in ufficio tutto l’anno.

Dracena (anche chiamata tronchetto della felicità)

Anche questa è una pianta che si può coltivare in vaso e che non ha bisogno di troppe attenzioni. Al contrario dell’aloe, però, durante l’estate questa pianta andrà innaffiata tutti i giorni se non vogliamo che si secchi. Durante l’inverno, invece, sarà sufficiente innaffiarla una volta alla settimana per mantenere le radici umide e farla crescere sana e rigogliosa.

Bambù

Se vogliamo dare un tocco zen al nostro ufficio possiamo utilizzare la pianta di bambù. È una pianta che ha bisogno di tanto spazio, soprattutto in altezza, e che quindi può non essere adatta ad ambienti piccoli. Questa pianta però apporta numerosi benefici al nostro ambiente. Non solo dona un tocco di colore all’ufficio, ma purifica l’aria aiutandoci a contrastare eventuali tracce di smog nell’ambiente.

Photos

Il photos è una pianta che ha numerose foglie, dunque è un ottimo complemento d’arredo per il nostro ufficio. Cresce benissimo in vaso, si può coltivare in un vaso tradizionale o anche in un vaso appeso. In questo modo le foglie cadranno a cascata in una forma molto piacevole. È una pianta che ha bisogno di luce non diretta. Inoltre, anche questa pianta non necessita di troppe innaffiature: d’estate sarà sufficiente innaffiarla 1 o 2 volte a settimana.

