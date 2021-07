Il caffè è senza ombra di dubbio la bevanda più amata dagli italiani. Si stima che quasi il 96% della popolazione, compresa tra i 18 ed i 65 anni, ne faccia consumo.

Poi ovviamente c’è chi lo beve saltuariamente e chi, invece, lo beve anche più volte al giorno.

La particolarità di questa bevanda è che si può consumare sia calda che fredda. Ed ovviamente, quest’ultima modalità va per la maggiore soprattutto in estate.

Infatti, in questo articolo, vedremo 3 metodi spettacolari per preparare un ottimo caffè buono come quello del bar ed ideale per rinfrescare queste calde giornate.

L’ingrediente segreto

Le prime due preparazioni sono accumunate da un solo ingrediente, ossia il ghiaccio.

Uno dei caffè più famosi della nostra penisola (e non solo) è quello salentino, che di solito si prepara in due modi.

Il primo consiste nel versare un cubetto di ghiaccio all’interno della tazzina di caffè, già precedentemente zuccherato in base ai gusti.

Il secondo metodo consiste nell’inserire dei cubetti di ghiaccio dentro un bicchiere di vetro, per poi versare il caffè direttamente dalla tazzina.

A questo punto viene anche aggiunto il latte di mandorla, vero marchio di fabbrica del Salento.

Un altro tipo di caffè da preparare con il ghiaccio è quello shakerato.

In un classico shaker, oltre al ghiaccio, basterà inserire lo zucchero ed il caffè.

Dopo aver shakerato abbastanza energicamente, si filtra il liquido che risulterà fresco e spumoso. All’interno del bicchiere si può inserire anche del liquore, oppure della cioccolata.

Ecco l’ultimo dei 3 metodi spettacolari per preparare un ottimo caffè buono come quello del bar

Infine, impossibile non citare la crema caffè. Quest’ultima si può preparare davvero in pochi minuti e con ingredienti semplici, senza aggiunta di latte.

Ci basterà inserire, all’interno di una ciotola, 70 grammi di caffè solubile, 160 grammi di zucchero e 200 millilitri di acqua freddissima.

Con delle fruste elettriche mescoliamo per 8-10 minuti, finché il composto non risulterà cremoso e spumoso.

Nella nostra lista dei 5 alimenti da evitare assolutamente durante l’estate per restare sempre leggeri, purtroppo vi è anche il caffè.

Nonostante sia difficile farne a meno, il nostro consiglio è comunque quello di diminuirne il consumo giornaliero.