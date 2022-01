Questo Ispettorato nazionale offre a 23 laureati l’occasione d’oro di un’assunzione a tempo indeterminato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio è apparso l’estratto del bando di concorso indetto dall’ISIN. Si tratta dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, un’Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare. Il concorso è per titoli ed esami e gli assunti saranno inquadrati nel livello economico iniziale del profilo di “Tecnologo”.

Sintetizziamo il bando, anticipando solo che questo Ispettorato nazionale offre a 23 laureati la possibilità di lavorare presso una sede ISIN a Roma.

I requisiti di ammissione al concorso

Tra i requisiti di ammissione al concorso troviamo anzitutto la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego. Poi abbiamo la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di Paesi Terzi, secondo quando prevede l’ordinamento.

Quanto al titolo di studio, si richiede il possesso del diploma di laurea oppure della laurea specialistica o magistrale o di un titolo equipollente o equiparato. Poi è richiesto il possesso del dottorato di ricerca attinente alla posizione e/o almeno 3 anni di esperienza documentata post laurea. In alternativa, aver svolto almeno 3 anni di attività attinente ad una o più delle linee di attività dell’Area tematica di lavoro per la quale si concorre.

Infine, il comma 4 dell’art. 3 precisa che non possono partecipare alla selezione gli esclusi dall’elettorato attivo. Lo stesso vale per i candidati dichiarati deceduti o destituiti da un impiego presso la P.A.

Le istanze vanno prodotte e inoltrate online tramite la piattaforma presente all’indirizzo: https://pica.cineca.it/, seguendo le indicazioni fornite. Sempre online andranno inviati i titoli posseduti e i documenti ritenuti validi ai fini della selezione. Ogni candidato potrà partecipare fino a un massimo di 2 aree tematiche di cui all’allegato A.

Infine, il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 27 febbraio (scadono il 24, invece, gli 8 concorsi presso l’Agenzia Spaziale Italiana).

La procedura concorsuale

In relazione alle domande che saranno inviate, l’ISIN si riserva la facoltà di espletare una prova preselettiva. Quest’ultima consisterà in un quiz attitudinale e/o di cultura generale, anche in merito alla conoscenza della lingua inglese.

Le prove d’esame, invece, consistono in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio. Alla prova orale accedono solo coloro i quali superano quella scritta (punteggio minimo di 21/30). Le materie oggetto d’esame sono quelle indicate nell’allegato A del bando, in funzione dei profili messi a concorso.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alla selezione a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

