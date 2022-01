Abbiamo già visto i 60 posti di lavoro per diplomati e laureati e tempo indeterminato messi a disposizione dall’ENEA. In questa sede, invece, presenteremo i passaggi chiave del concorso riguardante la Regione Molise e apparso sulla G.U. n. 7 del 25 gennaio.

Sintetizziamo in questa sede i passaggi chiave di questa grande opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Molise.

I vari posti messi a concorso dalla Regione Molise

Le presenti selezioni mirano a potenziare i Centri per impiego molisani. In particolare, si ricercano i seguenti profili professionali:

n. 1 amministrativo contabile, posizione economica C1;

n. 1 tecnico informatico, posizione economica C1;

n. 11 unità profilo operatore mercato del lavoro, posizione economica C1;

n. 2 amministrativi contabili, posizione economica D1;

n. 1 specialista informatico, posizione economica D1;

n. 18 unità profilo operatore mercato del lavoro, posizione economica D1.

Tutte le procedure concorsuali saranno per titoli ed esami, e i posti messi a concorso sono a tempo pieno e indeterminato.

Grande opportunità di lavoro a tempo indeterminato anche solo con diploma in questa piccola Regione d’Italia

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti generali e specifici. Tra i primi, valevoli per tutte le figure, abbiamo la cittadinanza italiana o di uno Stato membro, il godimento dei diritti civili e politici. Poi il non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né licenziati o decaduti o destituiti da altre PA. Inoltre è richiesta l’ottima padrona del pc, specie del pacchetto Office e dei principali applicativi.

Passiamo ai titoli di studio. Per tutti i profili riguardanti la posizione economica C1, viene chiesto il diploma di secondo grado rilasciato dopo un corso di studi di durata quinquennale. Nel caso del profilo per tecnico informatico, il diploma deve essere ad indirizzo informatico.

Per i profili riguardanti la posizione economica D1, viene chiesto il diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica o laurea triennale. Mutano ovviamente gli indirizzi di studio richiesti. Troviamo indirizzi giuridici ed economici nel casi dei n. 2 amministrativi contabili e dei 18 operatori del mercato del lavoro. Invece troviamo indirizzi scientifici nel caso dello specialista informatico.

Termini di inoltro delle istanze

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale vanno redatte secondo lo schema di domanda allegato. Oltre ad essere firmate e corredate dai documenti richiesti. L’inoltro deve avvenire esclusivamente per via telematica (e in formato PDF) all’indirizzo PEC: regionemolise@cert.mo.it

Ricordiamo che i termini per l’inoltro delle domande è fissato al 25 febbraio 2022.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

