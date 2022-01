Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio 2022 sono apparsi 8 bandi di concorso emanati dall’ASI. Il riferimento è all’Agenzia Spaziale Italiana, che prevede nuovi inserimenti di risorse presso le sue strutture. Nulla da eccepire: per chi sogna di lavorare a tempo indeterminato sospeso tra terra e cielo ecco 8 concorsi da cogliere al volo.

Gli 8 bandi di concorso indetti dall’ASI

Nel dettaglio, le selezioni indette dall’ASI riguardano le seguenti posizioni:

n. 2 posti di primo tecnologo II livello, per l’area comunicazione istituzionale;

n. 3 posti di vari profili professionali e livelli, per l’area comunicazione istituzionale;

n. 2 posti di funzionario di amministrazione V livello, per l’area contabilità e finanza;

n. 2 posti di collaboratore di amministrazione VII livello per l’area contabilità e finanza;

n. 1 posto di collaboratore di amministrazione VII livello per l’area acquisti;

n. 1 posto di C.T.E.R. VI livello per l’area sicurezza sul lavoro;

n. 1 posto di tecnologo III livello per l’area amministrazione e finanza;

n. 1 posto di collaboratore di amministrazione VII livello per l’area risorse umane.

Sono tutte assunzioni a tempo indeterminato

Nel complesso si tratta dunque di 13 nuove assunzioni (sono più di 752, invece, le unità che verranno selezionate da AZP nel 2022). I concorsi sono per titoli ed esami, tranne il primo (2 posti di primo tecnologo II livello) in cui la selezione sarà per titoli ed esame-colloquio. Tutti i posti messi a concorso, infine, sono a tempo pieno e indeterminato.

Gli 8 bandi illustrano nei dettagli i requisiti richiesti per l’ammissione ai rispettivi profili.

Ad ogni modo troviamo tutti quelli generici riguardanti l’ammissione al pubblico impiego, oltre a quelli specifici. Tra i primi troviamo, ad esempio, la maggiore età, l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici. I requisiti specifici, invece, attengono principalmente al titolo di studio. Il grado e la tipologia degli studi richiesti variano a seconda del profilo di proprio interesse.

Le candidature, corredate di ogni elemento così come indicato al bando, andranno inoltrate in formato PDF. L’invio dovrà avvenire mediante un indirizzo PEC e all’indirizzo specificato al bando. Quest’ultimo, inoltre, specifica quale deve essere la dicitura da riportare nell’oggetto dell’email. L’espressione, infatti, varia a seconda del profilo al quale si concorre.

Il termine ultimo per l’inoltro è fissato alla mezzanotte del prossimo 24 febbraio.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per sciogliere tutti i dubbi del caso.

