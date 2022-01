Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il bonus bici e monopattini 2022, risparmiando 750 euro nella dichiarazione dei redditi

Anche per il 2022, ritorna il tanto atteso il bonus bici e monopattini. Il 28 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento contenente le istruzioni su come fare domanda per ottenerlo. Inoltre, ha specificato anche quali sono i requisiti di accesso al beneficio.

Quali sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il bonus bici e monopattini 2022?

Il bonus consente di avere un risparmio fino a 750 euro sulle imposte dovute, nella prossima dichiarazione dei redditi 2022. L’iniziativa, stavolta, finanziata con 5 milioni di euro, richiede la rottamazione di un veicolo inquinante. Inoltre, per quanto riguarda il credito d’imposta spettante, esso verrà comunicato entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda. Cosa si può acquistare con il bonus? Ebbene, l’elenco contiene: biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione. Veniamo, adesso a capire più nel dettaglio, quali sono i requisiti per ottenerlo.

Requisiti per la richiesta

Il bonus può essere richiesto solo dalle persone fisiche che abbiano acquistato uno dei su indicati oggetti. Quindi, non solo bici ma anche altri strumenti di trasporto e servizi correlati. Il tutto, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020. Il veicolo acquistato può essere anche usato, purché con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. Inoltre, il richiedente deve aver rottamato un veicolo di categoria M1, rientrante tra quelli previsti dalla legge di Bilancio 2019. Arriviamo adesso a capire come si deve inoltrare la domanda per ottenere il bonus in discorso. Ecco, al riguardo, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fornito gli opportuni chiarimenti in proposito. Ebbene, l’istanza per ottenere il credito d’imposta va presentata usando il modello indicato nel provvedimento del 28 gennaio. Essa può essere inviata direttamente dal contribuente oppure da un incaricato abilitato.

Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il bonus bici e monopattini 2022, risparmiando 750 euro nella dichiarazione dei redditi

Passiamo ad specificare, adesso, come procedere all’invio della domanda, a partire dal 13 aprile fino al 13 maggio 2022. Quest’ultima, dovrà essere inoltrata online attraverso il servizio web, accedendo all’area riservata, oppure a mezzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Come indicato, una volta riconosciuto, il bonus vale come credito d’imposta, utilizzabile unicamente nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2023). Esso servirà ad abbattere le tasse dovute, per il periodo d’imposta 2022. Inoltre, l’importo massimo ottenibile è pari a 750 euro, come anticipato in precedenza. Tuttavia, quello effettivo, andrà comunicato solo a scadenza del termine di presentazione delle domande. Quindi, entro 10 giorni dal 13 maggio, ossia il 23 maggio 2022.

