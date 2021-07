In genere si tende a pensare che passare più attività fisica significhi ottenere maggiori benefici. C’è, per esempio, chi concentra tutta l’attività settimanale in due sessioni molto lunghe, magari di un paio d’ore. Peggio sarebbe se le ore settimanali da dedicare alla palestra, a qualche altro sport, fossero concentrate in un unico appuntamento.

Invece alcuni studi ci dicono esattamente l’opposto. Alcune ricerche hanno scoperto per quanto tempo occorre fare attività fisica per massimizzare i risultati. Gli studi ci dicono che bastano questi pochi minuti quotidiani per essere più magri, giovanili e in forma. Un’attività intensa concentrata in pochi minuti ma regolare durante la settimana ha effetti molto positivi. Ma quanto occorre allenarsi?

Per chi vuole perdere peso, bruciare calorie e mantenersi in forma, non è dimostrato che allenarsi per molto tempo possa portare a risultati ottimali. Per esempio questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli. E gli studi dell’Università di Copenaghen sembrano confermare questa teoria. In uno studio pubblicato sullo Scandinavian Journal of Public Health, i ricercatori hanno verificato i risultati ottenuti di chi si allena per 30 minuti. Poi li hanno confrontati con chi si allena per 60 minuti al giorno. Il risultato è che nel primo caso si cala di peso in misura superiore a un terzo rispetto al secondo caso.

Questo studio è stato confortato da un’altra ricerca pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences. Nella ricerca si mette in evidenza come un’attività fisica intensa concentrata in un limitato lasso di tempo, attivi la sirtuine. La sirtuine è una classe di proteine che regola importanti attività metaboliche, tra cui invecchiamento e stress. È chiamata anche la proteina della longevità. Una attività fisica intensa attiva la sirtuine, che a sua volta genera una serie di benefici a catena. Sviluppa le fibre muscolari, ringiovanisce i muscoli, contrasta l’obesità e tutte le problematiche legate a questa patologia. Tutto questo facendo attività fisica per soli 30 minuti al giorno.

