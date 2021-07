Mai più glicemia e colesterolo alti con questi integratori per ristabilire valori normali

Sono tanti i fattori che incidono su questa particolare condizione di salute che indica una sofferenza generale dell’organismo. Tuttavia, mai più glicemia o colesterolo alti con questi integratori per ristabilire valori normali.

Si tratta di un’alterazione di valori fisiologici riscontrabile con un semplice prelievo di sangue, e detta sindrome metabolica. È molto più diffusa di quanto si pensi ed è imputabile ad una serie di fattori. In primis l’avanzare dell’età e la sedentarietà, poi il sovrappeso, le cattive abitudini alimentari, il fumo e l’ assunzione di alcuni farmaci.

Ovviamente, quando ci troviamo davanti a queste problematiche è necessario anzitutto rivolgersi al proprio medico. Ci indicherà con competenza e professionalità il modo migliore per affrontare e risolvere questa situazione.

Lo stile di vita non è da sottovalutare sia come prevenzione che come cura

Anzitutto è importante un equilibrato e salutare stile di vita che implica tutta una serie di comportamenti da seguire. Ridurre lo stress è importante, così come favorire un sonno notturno ristoratore.

Fare dell’attività fisica con cadenza regolare e concentrarsi su una dieta equilibrata sono altri aspetti non di secondaria importanza.

Nella scelta dei nostri pasti quotidiani evitiamo i c.d. cibi spazzatura e gli alimenti industriali frutto di una trasformazione. Preferiamo invece farine integrali, frutta e verdura di stagione e di proteine possibilmente vegetali. Qui al link riportiamo le raccomandazioni ministeriali in merito all’assunzione di frutta e verdura.

Infine riduciamo il consumo di grassi animali, di zuccheri e di farine raffinate.

Dunque, mai più glicemia o colesterolo alti con questi integratori per ristabilire valori normali

In concomitanza ad uno stile di vita più adeguato, valutiamo con il nostro medico di famiglia anche la possibilità di assumere degli integratori.

Essi ci aiuteranno nel percorso di purificazione del sangue e di normalizzazione di certi valori che riguardano anche la pressione arteriosa, oltre la glicemia e il colesterolo. Gli omega-3, gli omega-6 e gli omega-9 sono un toccasana anche per chi ha anche problemi cardiovascolari.

Altrettanto importante potrebbe essere l’ assunzione di vitamina B6, di cui spesso si è carenti senza saperlo. Anch’essa è necessaria per la sindrome metabolica e per il benessere del sistema cardiovascolare, delle coronarie. Indicata anche per prevenire le trombosi, in quanto regola la fluidità del sangue.

Invece l’acido alfa lipoico, il cromo e la cannella aiutano a riequilibrare il metabolismo glucidico e lipidico, favorendo normali livelli di glucosio nel sangue.

