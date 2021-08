Sappiamo, purtroppo, che con l’avanzare dell’età, arrivano anche dei problemi di salute. Oggi, parleremo, in particolare, di una patologia che colpisce gli occhi.

La cataratta, infatti, colpisce moltissime persone sopra i 65 anni.

Per fortuna, anche la medicina va sempre avanti. Infatti, adesso ci sono dei trattamenti chirurgici per poterla curare.

Ma come diciamo sempre, è meglio prevenire che curare. Perciò, informarsi su come si può cercare di evitare la comparsa di alcune patologie è decisamente importante.

Spesso, si tratta di adottare alcune accortezze nel proprio stile di vita. Un ruolo importante è giocato dall’alimentazione come vedremo. Infatti, oggi parleremo di questo insospettabile frutto che è una grande risorsa nella prevenzione della cataratta.

La patologia

La cataratta è una malattia che colpisce gli occhi e può ridurre la vista.

Nello specifico, va a colpire il cristallino, una componente fondamentale per la vista. Ciò che succede è che si addensano delle proteine all’interno del cristallino.

Questo addensamento impedisce alla luce di passare correttamente compromettendo il meccanismo della vista. Inoltre, dà quell’effetto di patina che riveste di bianco la pupilla.

È una patologia che si sviluppa progressivamente e colpisce soprattutto gli anziani. Ricordiamo, però, che oltre alla forma senile ne esistono altre che possono colpire a tutte le età.

Purtroppo, può portare, in casi gravi, anche alla cecità. Per questo, è importante informare il proprio medico nel caso di comparsa di sintomi. Così da impedire prontamente l’avanzamento della malattia.

Ma adesso vediamo cosa possiamo fare per impedire il più possibile la comparsa della malattia.

Questo insospettabile frutto è una grande risorsa nella prevenzione della cataratta

Come abbiamo detto prima, l’alimentazione può essere molto importante per la nostra salute. Per esempio, in un precedente articolo, abbiamo visto che pochissimi sanno che questo fungo è una bomba per il nostro sistema immunitario.

Nel caso della cataratta, c’è un frutto in particolare che, secondo quanto riportato anche dall’ Istituto Superiore di Sanità, è un’arma contro questo male. Si tratta di un frutto estivo rosso. Non si tratta della comune fragola di cui abbiamo parlato nell’articolo “Pochi sanno che questo frutto ci può salvare dai danni gastrici dell’alcol”.

Nel nostro caso, stiamo parlando dei mirtilli. Magari li conosciamo per quanto riguarda la pulizia delle vie urinarie per combattere le cistiti.

In realtà, sono ottimi alleati anche nella prevenzione di questa patologia degli occhi.

Questo perché sono ricchi di vitamina A e di vitamina C. Queste sono fondamentali per vari componenti dell’occhio. Inoltre, ostacolano la formazione degli addensamenti del cristallino. Ecco allora che, consultando anche il proprio medico, possiamo fare il pieno di mirtilli e prevenire la cataratta.