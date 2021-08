Stiamo imparando sempre di più come le difese del nostro organismo siano fondamentali per noi. La pandemia e i vaccini ci hanno insegnato molto. Ma senza dover arrivare a eventi di questa portata, coltivare le proprio difese è sempre un bene.

Basta pensare al fatto che l’estate stia finendo e che stanno tornando le stagioni fredde. Sappiamo come in questi cambi di stagione sia facile ammalarsi.

La prima arma che abbiamo contro questi malanni è proprio il nostro sistema immunitario. Da qui viene l’importanza di avere delle difese forti che sappiano contrastare quotidianamente gli agenti esterni.

Così, magari, cerchiamo degli integratori o degli alimenti per rafforzarci. Ma proprio in questo senso pochissimi sanno che questo fungo è una bomba per il nostro sistema immunitario.

Sostanze immunostimolanti

Dobbiamo sapere che in effetti esistono dei prodotti che stimolano le nostre difese. Questi sono appunto chiamati immunostimolanti. Possono essere dei farmaci veri e propri o anche delle sostanze naturali.

La scelta tra le due tipologie non deve essere fatta a nostra preferenza. Sia perché ognuno di noi parte da determinate condizioni fisiopatologiche. Sia perché anche le sostanze naturali oltre che i benefici hanno anche degli effetti collaterali.

Quindi ricordiamo che è sempre meglio consultare il proprio medico prima di utilizzare queste sostanze. Dobbiamo stare anche attenti al fatto che solo alcuni di questi prodotti sono stati approvati scientificamente. Ma tuttavia le sostanze naturali non sono sempre da sottovalutare.

Abbiamo già parlato, per esempio, di come alcuni alimenti abbiano dei benefici per il nostro organismo. Come nell’articolo “pochi sanno che questo frutto ci può salvare dai danni gastrici dell’alcol”.

Ma tornando a noi, oggi vogliamo parlare di un fungo particolare che fa proprio al caso nostro. Solitamente siamo abituati a sentir parlare di erbe medicinali e non di funghi. Ma non si smette mai di imparare.

Questa particolare specie deriva addirittura dalla pratica della medicina tradizionale cinese.

Ma non si tratta di un mito lontano senza fondamento. Come si evince dall’Istituto Superiore di Sanità, l’uso di questo fungo è stato approvato dal Ministero della Salute.

Stiamo parlando del ganoderma lucidum. Ma come ci aiuta questo fungo?

Secondo degli studi, contiene determinati polisaccaridi con proprietà immunostimolanti. Nello specifico aumenta l’attività dei linfociti B e anche dei linfociti T. Queste sono delle cellule specifiche del sistema immunitario. Inoltre, stimola la produzione di determinate citochine, delle sostanze fondamentali per la risposta immunitaria. In questo modo alzerebbe tantissimo le nostre difese. Avremo così meno preoccupazioni dei soliti malanni invernali. Ma non è finita qui! Ci sono degli studi che stanno verificando delle proprietà antitumorali di questo particolare fungo.