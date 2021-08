Quando si parla di risparmiare per la casa e la famiglia spesso si pensa a qualcosa di immediato. Soldi non spesi visibili sul conto corrente a fine mese. Non sempre questo è vero. Ci sono delle forme di risparmio a lungo termine che alle volte sono molto più preziose.

In questo articolo daremo alcuni suggerimenti di acquisto che nel tempo si riveleranno una vera e propria fonte di risparmio. Imparando il metodo, possono diventare una consuetudine che gioverà in modo sostanziale al budget della famiglia.

Ecco come risparmiare in modo intelligente facendo shopping di fine estate

La fine di una stagione segna, nella maggior parte dei settori commerciali di vendita al dettaglio, un periodo di svendita di molti prodotti. Ed è quello che sta avvenendo proprio ora. È questo il momento giusto per fare acquisti in moltissimi settori. Armiamoci di tempo e pazienza e teniamoci pronti per un lungo e divertente giro di shopping. Una vera e proprio caccia al tesoro per fare affari. Vediamone alcuni.

Abbigliamento per tutta la famiglia

Setacciamo tutti i negozi in cui siamo soliti comprare abbigliamento. Sia fisici che online. Se è vero che ci piace indossare capi di stagione che seguono la tendenza, è anche vero che ci sono degli articoli che non passano mai di moda e possono essere acquistati anche l’anno prima. Pensiamo a T-shirt estive, pantaloncini, costumi, copricostumi e teli mare. Capi di stagione che ora vengono venduti in saldo con sconti incredibili. Perciò è il momento giusto per acquistare i vestiti nuovi.

Cambiare il condizionatore

Può essere molto proficuo andare per grandi catene di “fai da te” e bricolage alla ricerca di saldi di fine stagione per condizionatori. Non è raro o difficile fare buoni affari proprio in questo periodo poiché vengono svenduti gli ultimi pezzi che hanno a disposizione in magazzino, in modo da non doverli ricollocare sugli scaffali fino alla stagione successiva quando andranno rimpiazzati coi nuovi modelli e nuove tecnologie.

Giardinaggio

Ebbene anche questo settore risente molto della stagionalità degli articoli. Per cui se abbiamo bisogno di cambiare le balconiere o i portavasi in ferro, ora si possono trovare anche a metà prezzo. Anche questi sono articoli molto ingombranti e spesso i garden non vogliono ricollocarli in magazzino. Se si è particolarmente fortunati si trovano in saldo anche le ultime piante stagionali. Si è ancora perfettamente in tempo per piantarle.

Il suggerimento

Insomma, si potrebbe andare avanti per molto pensando a tutti gli acquisti “furbi” da poter fare adesso e di cui godere l’anno prossimo. Ecco come risparmiare in modo intelligente facendo shopping di fine estate e comprando tutto quello che ci servirà l’anno prossimo.