Oramai il tempo delle vacanze sta volgendo al termine. Sono infatti pochi i fortunati che non rientreranno sul posto di lavoro il primo di settembre. Ma sia che si rientri in questa categoria che si stia già iniziando a riprendere la solita routine non c’è da disperarsi. I ritmi infatti continueranno ad essere lenti ancora fino ai primi giorni del prossimo mese e quindi possiamo approfittare per goderci un ultimo weekend di ferie. Per questo motivo oggi proponiamo una gita fuori porta in un luogo delizioso. Questo incantevole borgo affacciato sul mare ospita uno dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove si trova.

Stiamo parlando di Andria, comune famoso per la sua burrata di denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta). Questo piccolo centro però non vanta solo questa delizia culinaria, ma anche un meraviglioso monumento. Ci riferiamo a Castel del Monte, la fortezza ottagonale costruita dall’imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia. Si pensa che la sua particolare forma simbolicamente richiami il quadrato, figura di quattro lati che richiama il Mondo terreno, e il cerchio, rappresentazione dell’infinito. Da vedere nel borgo oltre a questo punto di interesse ci sono la torre dell’orologio e la porta di Sant’Andrea, anch’essi costruiti per volontà della personalità precedentemente citata. Su quest’ultima è presente una frase dedicatoria dell’Hohenstaufen che premiò la fedeltà che Andria gli aveva dimostrato mentre era assente per le crociate. Imperdibile anche la cattedrale e la piazza principale. Sotto quest’ultima si snoda anche un interessante percorso sotterraneo formato da catacombe.

Cosa visitare anche nei dintorni

Questo borgo non è solo famoso per la produzione del suo tipico prodotto caseario, ma anche per quella di olio. Si regge anche sul turismo ospitando vari eventi e rassegne culturali, soprattutto durante il periodo estivo. Una su tutte è il famoso festival internazionale Castel dei mondi, interamente basato su spettacoli teatrali dal vivo. Essendo poi la città situata nella provincia di Barletta-Andria-Trani è anche facile raggiungere queste destinazioni, situate a poca distanza sia in treno che in macchina. Anche il capoluogo è relativamente vicino: ad arrivare ci si impiega circa un’ora.

