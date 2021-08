Ci rendiamo sempre più conto di quanto fattori esterni possano compromettere la nostra salute. Cattive abitudini come una vita troppo sedentaria e una cattiva alimentazione sono già dei fattori di rischio per varie patologie.

Inoltre, ci sono dei fattori più forti come il fumo e l’alcool. Per il fumo sappiamo che fa male a prescindere. Dell’alcool, invece, dobbiamo evitare l’abuso ma basta veramente poco per superare le quantità tollerate dal nostro organismo.

Normalmente, associamo questo elemento a problemi al fegato. Ma in realtà, è dannoso anche per lo stomaco e in generale per l’organismo.

Come abbiamo detto, dobbiamo evitarne l’abuso ma, inoltre, possiamo tutelarci in qualche modo. Infatti, pochi sanno che questo frutto ci può salvare dai danni gastrici dell’alcool.

Perché fa male?

Dobbiamo sapere che l’alcol ha un’azione davvero negativa sul nostro stomaco. Questo perché, se assunto in quantità sbagliate, altera la funzionalità delle cellula della mucosa. Queste cellule hanno un ruolo protettivo sulla parete gastrica. Infatti, secernono quel muco che non permette ai succhi gastrici di attaccare anche la parete delle stomaco.

L’alcool agisce su queste cellule facendogli produrre meno muco. Senza un’adeguata protezione, le pareti dello stomaco vanno incontro ad infiammazione.

Quindi, si possono sviluppare gastriti anche importanti fino ad arrivare alla formazione di ulcere.

Da qui, capiamo il grande rischio e quanto sia importante proteggerci.

Per fortuna, a volte, la natura è davvero un grande alleato della nostra saluta.

Lo abbiamo già visto parlando di prevenzione al tumore dello stomaco in questo articolo.

Anche oggi non parliamo di cura ma di prevenzione.

Grazie ad uno studio scientifico è stato scoperto un frutto che attenua l’effetto negativo dell’alcol sulle pareti dello stomaco.

Stiamo parlando delle fragole. Grazie alle loro proprietà antiossidanti e il contenuto di fenoli, inibiscono l’azione nociva dell’alcool. Quindi, una dieta ricca di fragole è sicuramente un grande aiuto per il nostro organismo contro questi problemi.

Ricordiamo comunque, che è sempre meglio consultare il proprio medico. Sia in caso di disturbi sia per cambiare le abitudini alimentari.