Molti associano l’idea del frullato proteico a palestrati e bodybuilder. In verità, fare incetta di proteine è fondamentale per chiunque, visto che le proteine sono i mattoncini che costruiscono i nostri muscoli. Una muscolatura sana è sinonimo di una buona qualità di vita: riduce stanchezza e dolori, aiutandoci nella vita di tutti i giorni.

Per questo, iniziare la giornata con un bel frullato proteico per colazione è un’eccellete abitudine, che dovremmo conservare a prescindere dal nostro stile di vita.

La cosa divertente è che di ricette ce ne sono moltissime. Possiamo davvero sbizzarrirci a trovare la combinazione che più ci piace. Una in particolare è eccezionale per chi vuole unire all’apporto di proteine quello di altri nutrienti essenziali all’organismo. Questo insolito frullato proteico risolve con 3 ingredienti carenza di vitamine e stress. Si tratta di un frullato colorato, ma al 100% naturale. Vediamo insieme come prepararlo.

3 ingredienti che in pochi mischierebbero per il frullato alleato della salute

In pochi penserebbero di loro spontanea volontà di frullare tra loro avocado, mirtilli e latte di mandorla. Eppure, questo insolito frullato proteico risolve con 3 ingredienti carenza di vitamine e stress. Il risultato è un frullato che apporta grandi benefici al nostro organismo. Oltre a contenere proteine di primissima qualità, quelle della mandorla, questo mix porta all’organismo grassi sani. Questi grassi, presenti soprattutto nell’avocado, danno benefici sensibili a chi soffre di problemi cardiovascolari e di colesterolo alto.

Inoltre, avocado e mirtilli sono ricchi di ogni sorta di vitamine, la cui azione influisce sull’assorbimento del ferro e rinforza le ossa. È alto anche il tasso di antiossidanti, sali minerali come il potassio e fibre che agiscono sull’intestino pigro. Ma la cosa più incredibile è che l’azione combinata di questi 3 ingredienti riduce ansia e stress.

Preparare il frullato è semplicissimo. Basta ricavare la polpa dell’avocado, inserirla nel frullatore con una manciata di mirtilli e diluire tutto in 250 millilitri di latte di mandorla. Se vogliamo, possiamo aggiungere qualche seme di Chia.

Approfondimento

Basta fare colazione entro quest’orario per migliorare il metabolismo e prevenire malattie future