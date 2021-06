Quando arriva l’estate noi italiani siamo sempre molto rilassati. Sarà il caldo, la voglia delle vacanze o semplicemente una tendenza ma è la verità. In estate facciamo sempre meno attenzione a tutto, e specialmente alle spese.

Certo, dopo un anno di sacrifici e di lavoro ce lo possiamo anche permettere psicologicamente. Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa seguiamo una linea di pensiero che combina il risparmio alla vita vissuta. Infatti, crediamo fortemente che si possa risparmiare tranquillamente cercando di vivere una vita estremamente soddisfacente.

In questo articolo, ad esempio, sottolineiamo un piccolo espediente che ci può davvero aiutare moltissimo. Oggi, parliamo essenzialmente dell’estate. Infatti, diciamo addio alle spese folli d’estate grazie a questo semplice trucco.

I vari Paesi e la loro regolamentazione

Per i pochi che non lo avessero ancora capito, non abbiamo ancora sconfitto definitivamente la pandemia. Certo, con la campagna vaccinale siamo arrivati a un ottimo punto. I Paesi europei hanno definitivamente aperto i loro confini al turismo e noi siamo pronti a partire.

In molti, già dai primi giorni di luglio, avranno a disposizione il green pass, o permesso verde. E potranno visitare le città e viaggiare per i Paesi che più gli interessano. Tuttavia, c’è una cosa che non dovremmo mai dimenticare. Specie quando viaggiamo, perché il suo costo potrebbe incidere molto sul nostro budget.

Diciamo addio alle spese folli d’estate grazie a questo semplice trucco

Le mascherine non si devono più mettere all’aperto in mezza Europa. Basta consultare i siti dei vari Governi europei per rendersene conto.

Tuttavia, negli spazi al chiuso restano fortemente consigliate se non proprio obbligatorie. Dimenticarsi la mascherina viaggiando può essere un problema dato che in molti Paesi costano molto e dobbiamo sempre cambiarla.

Per risparmiare su queste spese folli dovremmo metterne in valigia una bella dozzina. Così risparmieremo due cose: tempo e denaro. E sono le cose di cui abbiamo più bisogno in vacanza.