Noi italiani amiamo la cultura araba. Specialmente d’estate, prendiamo a prestito tantissime abitudini arabe, dato che condividiamo lo stesso mare. Tra l’altro, c’è una meravigliosa città araba a sole due ore d’aereo dall’Italia che tutti dovrebbero visitare. Oggi però vogliamo provare una bevanda araba che spopola in Italia. Ecco la bevanda naturale ed estremamente dissetante, di origine araba, che spopola in Italia.

Amaro come la morte o dolce come l’amore

Questo è un detto tipico delle popolazioni arabe che vivono sull’Atlante, quella catena montuosa che attraversa la Tunisia, l’Algeria e il Marocco. Parliamo, dunque, dei nostri vicini di casa, che stanno dall’altra parte del mare Mediterraneo. Purtroppo li conosciamo molto poco, dato che abbiamo il Mediterraneo che ci separa e la cultura è molto diversa.

Tuttavia, quest’estate c’è una bevanda che arriva proprio da questa parte del Mondo e che moltissimi italiani stanno già provando. Parliamo del thè alla menta, ma non quello marocchino che in realtà tutti già conoscono. Vogliamo qui parlare del thè alla menta come lo fanno ad Algeri o a Orano, città in cui la leggenda narra che il thè alla menta sia nato.

Questa è la bevanda di origine araba, naturale ed estremamente dissetante, che sta spopolando in Italia

Un errore molto comune di chi prepara il thè alla menta senza realmente conoscere la cultura dei Paesi del Mediterraneo Meridionale, è di far bollire l’acqua con la menta.

Il punto è che non dobbiamo fare bollire l’acqua con la menta dato che le faremmo perdere ogni sua caratteristica organolettica.

La procedura

In soldoni, dobbiamo fare bollire dell’acqua. In seguito, dobbiamo aggiungere del thè nero di Orano, e favorire l’infusione.

Poi, prendiamo una generosa quantità di foglie di menta, e le inseriamo nel composto. Lasciamo infondere i gusti per almeno 15 minuti e iniziamo la vera preparazione.

Ora è il momento di mettere lo zucchero, mai metterlo nel bicchiere singolarmente. Il trucco è far creare delle bolle d’aria versando il thè nel bicchiere da un’altezza rilevante, per molte volte. Il thè poi è pronto, buona degustazione!