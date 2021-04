Abbiamo capelli sfibrati, opachi e fragili? Le varie colorazioni e trattamenti li hanno indeboliti? Lo stress e i prodotti aggressivi per la pulizia hanno dato il colpo finale? Oggi noi di Proiezioni di Borsa proveremo a risolvere il problema. Questo incredibile e semplice rimedio per la ricrescita dei capelli arriva dalla Cina ed è completamente naturale.

Gli ingredienti da utilizzare per trattare i capelli

Il segreto del rimedio cinese per i capelli è tutto nell’acqua di cottura del riso fermentato. Questo liquido è ricco di minerali, sostanze antiossidanti e Vitamina E. Tutti elementi fenomenali e che possiamo utilizzare per ridare lucentezza ed elasticità ai nostri capelli.

Per farci un’idea dell’efficacia di questo metodo possiamo cercare in rete delle foto delle abitanti dell’antico villaggio di Huangluo. Sono famose per i loro capelli lunghissimi, forti e foltissimi.

Ora che abbiamo scoperto il segreto possiamo iniziare a preparare la nostra cura naturale miracolosa. Attenzione però. Il primo consiglio è quello di ridurre i fattori di stress e iniziare a utilizzare prodotti per la pulizia meno “pesanti” per i capelli.

Questo incredibile e semplice rimedio per la ricrescita dei capelli arriva dalla Cina ed è completamente naturale: come procedere

Iniziamo a cuocere il riso. Una volta pronto, filtriamo l’acqua di cottura e lasciamola fermentare per un giorno e mezzo in un contenitore abbastanza capiente.

Trascorso questo intervallo di tempo rimettiamo l’acqua a bollire. Quando avrà raggiunto la temperatura giusta chiudiamo il fuoco e lasciamo raffreddare.

Facciamo attenzione a non scottarci e iniziamo a massaggiare delicatamente i capelli e il cuoio capelluto. Dopo aver fatto agire il composto per qualche minuto possiamo risciacquare con acqua tiepida.

Ripetiamo il trattamento per una o due volte a settimana. I nostri capelli ritroveranno la lucentezza perduta e torneranno a crescere sani e forti.

