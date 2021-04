Quando cuciniamo o facciamo i lavori di casa, è sempre importante essere creativi. Non è il caso di comprare tantissimi strumenti per compiere ogni singolo compito, ma si può riciclare ciò che si ha in modo utile. Questo chiaramente comporta anche dei bei risparmi, che possiamo quindi usare per i nostri passatempi preferiti, o tenere da parte.

La creatività inoltre è utile soprattutto quando si ha fretta, ma si deve assolutamente preparare del cibo, o fare le pulizie. Oggi vediamo un trucco davvero pazzesco che si può usare in cucina e che ci fa risparmiare un sacco di tempo su una delle attività più noiose che ci siano. È davvero clamoroso il motivo per cui tutti stanno mettendo delle patate in lavastoviglie.

Il tempo che si risparmia

Alcuni avranno già capito qual è la fastidiosa attività che siamo spesso costretti a compiere. Stiamo parlando, ovviamente, del lavaggio delle patate. Tutte le volte che le mangiamo, soprattutto se non vogliamo rimuovere la buccia, dobbiamo perdere un sacco di tempo. Le mettiamo sotto l’acqua, e le strofiniamo di continuo, provando a rimuovere ogni possibile residuo di terra.

È un lavoro bello lungo, e piuttosto faticoso, se le patate sono tante. Ma per fortuna, c’è una soluzione facilissima.

L’intelligente uso dell’elettrodomestico

È proprio qui che ci viene in soccorso la lavastoviglie. Ciò che dobbiamo fare è, innanzitutto, essere assolutamente certi che non ci sia alcuna traccia di sapone nella lavastoviglie. Questo primo passaggio è fondamentale, stiamo molto attenti.

Una volta fatto ciò, possiamo disporre le nostre patate. Cerchiamo di sistemarle in maniera che siano il più ferme possibile e che non cadano. Poi, facciamo partire un rapido risciacquo della lavastoviglie.

Tiriamo fuori le patate ed esse saranno già quasi del tutto pulite, e dovremo soltanto dar loro una rapida passata per finire il lavoro.

È davvero clamoroso il motivo per cui tutti stanno mettendo delle patate in lavastoviglie, proviamolo per risparmiare tantissimo tempo. Chi invece vuole usare questo tubero in maniera originale, può provare a leggere questo articolo.