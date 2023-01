Questo frutto tipicamente invernale, è ricco di vitamine e minerali ma non ne mangiamo abbastanza

Il kiwi è un frutto importantissimo per la salute grazie alla presenza di antiossidanti, quindi sarebbe un bene inserirlo nella nostra dieta.

Molte volte sottovalutiamo l’importanza di certi alimenti. Tra i frutti non abbastanza mangiati ma di grande importanza nel periodo invernale, abbiamo il kiwi. Forse siamo diffidenti perché ci sembra un frutto straniero o importato, ma non è così. Infatti, il kiwi è coltivato anche in Italia ed è uno dei frutti tipici della stagione autunno/inverno. La sua origine si rinviene in Cina, dove molto probabilmente sono cresciute le prime piante dell’Actinidia deliciosa, da cui deriva il frutto. Vediamo, però, anzitutto, quali sono i benefici accreditatigli e cosa contiene di preciso.

Ebbene, il kiwi è ipocalorico, ricco di vitamine e minerali. Tra questi, vi troviamo potassio, magnesio, calcio, rame, ferro ed è povero di sodio. Inoltre, è anche un’ottima fonte di fibre vegetali ed è composto di acqua per l’85%. In più, contiene un’elevata dose di vitamina C. La quantità di questa vitamina è addirittura doppia rispetto a quanto se ne riscontra nei frutti per antonomasia sinonimo di essa. Stiamo parlando degli agrumi, come arance e limoni. Infine, contiene anche vitamina E, concentrata soprattutto nei semi.

L’importanza del kiwi nella nostra dieta alimentare

Ciò che maggiormente ci interesserà è che il kiwi possiede un’alta concentrazione di polifenoli, che sono principi antiossidanti. Essi, proteggono il nostro organismo, ed in particolare le cellule, dagli effetti degenerativi dei radicali liberi. Questi ultimi, si possono definire come i principali responsabili dell’invecchiamento e di una serie di patologie. Ciò in quanto indeboliscono il sistema immunitario, aumentano la possibilità di esposizione a patologie infiammatorie e tumorali.

Tra gli altri benefici, abbiamo:

la capacità di ridurre il tasso di colesterolo cattivo nel sangue, aumentando quello buono. In tal modo, favorisce la prevenzione delle malattie cardiache;

come indicato, rinforza il sistema immunitario, grazie alla elevata presenza di polifenoli;

ha un'azione dissetante e diuretica, grazie all'elevata presenza di acqua;

, grazie all’elevata presenza di acqua; contribuisce a ridurre la pressione sanguigna, in virtù della presenza di potassio.

Inoltre, questo frutto tipicamente invernale, è capace di favorire le funzioni intestinali, in virtù del suo contenuto di fibre. Infine, rappresenta un supporto in caso di anemia, grazie alla presenza in esso di ferro, rame e vitamina E.

Sebbene, il kiwi possegga tutte le proprietà salutari che si sono rappresentate finora, esso non è consigliato a tutti. Infatti, ci sono persone allergiche agli enzimi in esso contenuti. Inoltre, è sconsigliato anche a chi ha problemi di colite o retticolite ulcerosa. Ancora, lo è per le persone affette da malattie diverticolari e da patologie, come quella di Crohn. Infine, non è consigliato a coloro cui è prescritta una dieta povera di fibre.