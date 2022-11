Non solo d’estate ma anche in inverno l’acqua diventerebbe un’alleata della salute

Per stare e bene e garantirsi un’esistenza lunga e serena sono fondamentali uno stile di vita attivo e una dieta sana ed equilibrata. Portare in tavola alimenti freschi e genuini consente al nostro organismo di assumere tutti i micro e macronutrienti di cui ha bisogno per stare bene. Un grande aiuto viene sicuramente dalla natura che in ogni stagione dell’anno offre alimenti ricchi di proprietà nutritive capaci di favorire il buon funzionamento dell’organismo.

Si pensi ai funghi che in autunno permettono di fare scorta di tanta vitamina D che potrebbe aiutare contro debolezza e dolori alle ossa. Mangiare bene mettendo nel carrello della spesa prodotti ricchi di fibra, vitamine, sali minerali, omega 3 può sicuramente contrastare tanti disturbi pericolosi per la salute. Ma oltre al cibo è altrettanto importante assumere le quantità giuste di acqua, un elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo. Il nostro corpo infatti è composto per circa il 65% da acqua che consente all’organismo di svolgere numerose attività essenziali come aiutare la digestione.

Non solo d’estate ma anche in inverno bere acqua sarebbe fondamentale per la salute

È opinione piuttosto comune che sia importante bere tanto soprattutto d’estate per recuperare i liquidi persi con il sudore. In realtà assumere acqua in quantità è importante non solo d’estate ma anche in inverno per i tanti benefici che l’acqua comporta. In particolare l’acqua elimina i rifiuti corporei, aiuta a respirare meglio rendendo più fluido il muco che riveste i polmoni e le vie aeree. Una scarsa idratazione può farlo addensare rendendoci più suscettibili ad allergie e malattie. L’acqua inoltre mantiene buona la pressione sanguigna e previene danni ai reni in quanto diluisce i prodotti di scarto evitando sovraccarichi renali.

Una buona idratazione consente una maggiore lubrificazione di articolazioni e muscoli e previene la secchezza orale. Inoltre nella stagione invernale è molto importante idratare e proteggere la pelle dal freddo che in questo periodo è più sensibile a secchezza e screpolature. Pertanto oltre a creme idratanti e olii da bagno, bere tanta acqua aiuta a mantenere la pelle più elastica e idratata. Bere un giusto quantitativo d’acqua può pertanto aiutare a mantenere più giovani i tessuti donando alla pelle un aspetto più elastico, luminoso e tonico. L’acqua porta benefici anche alla vista essendo l’occhio composto da tessuti come il vitreo e la cornea composti per il 90% di acqua.

Cosa succede al nostro corpo quando si beve poco

Non solo d’estate ma anche in inverno si può andare incontro a disidratazione, ovvero ad una condizione patologica che si manifesta per un’inadeguata introduzione di acqua nell’organismo. I primi segnali di questa condizione possono essere bocca secca, pelle arrossata, affaticamento e debolezza, stordimento, inappetenza, stipsi, urine scure, bruciore allo stomaco, secchezza oculare. Pertanto è consigliabile bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Ad ogni modo la quantità d’acqua da bere potrebbe variare a seconda degli individui, dell’ambiente, delle attività svolte, dell’alimentazione e degli stili di vita. Oltre alle quantità d’acqua da bere è importante anche il modo di bere.

È importante infatti bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata senza eccedere durante i pasti principali. In tal modo ci si assicura una migliore idratazione e si facilita la digestione. Infine è consigliabile bere anche quando non si avverte la sensazione di sete. Pertanto un’alimentazione sana, uno stile di vita attivo e un’idonea idratazione possono garantire il buon funzionamento dell’organismo e contrastare notevoli disturbi pericolosi per la salute.