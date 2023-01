Importanza di consumare cibi di stagione per la salute e il benessere fisico e proteggere l’ambiente

Ecco per quali ragione per la nostra salute e per l’ambiente dovremo consumare cibi di stagione. Gli alimentaristi consigliano sempre di consumare cibi di stagione. Ma, perché? Vediamolo insieme.

Ebbene, gli alimenti stagionali ci consentono di preservare la nostra salute ma anche l’ambiente che ci circonda. In conseguenza di una siffatta scelta di vita, quindi, dovremo mangiare solo frutta e verdura di stagione e, se possibile, a km 0. Quindi, in autunno occorrerà consumare principalmente le pere, mentre in inverno vanno per la maggiore le arance.

In primavera, poi, ci converrà inserire gli asparagi nelle insalate e come contorno. Infine, in estate dovremo fare il pieno di pomodori e così via. Si consideri che il problema di cercare cibi stagionali si pone solo al Mondo d’oggi. Questo perché le scoperte scientifiche hanno consentito di introdurre in agricoltura nuovi metodi di coltivazione. Quindi, oggigiorno potremo trovare qualsiasi frutto o verdura, a prescindere dalla stagione di riferimento.

Il significato dell’alimentazione stagionale

L’alimentazione stagionale può variare a seconda delle Regioni e del clima, nonché di altre condizioni esterne. Quindi, per sapere qual è la frutta e verdura di stagione nella nostra Regione possiamo consultare internet. L’importanza di consumare cibi di stagione è legata a diversi motivi che vedremo qui, nel dettaglio.

Anzitutto, questa scelta è a favore del nutrimento e del palato. Questo perché i cibi stagionali sono più saporiti ed inoltre garantiscono un migliore apporto nutritivo. In secondo luogo, permette all’ambiente di seguire i suoi cicli naturali e rispettare le stagioni. In terzo luogo, la coltivazione degli alimenti di stagione richiede un minore dispendio di energia e di acqua. Infatti, la produzione artificiale di calore, che serve per coltivare i frutti estivi, implica l’utilizzo di combustibili fossili. A ciò si aggiunga, come indicato, il dispendio di grandi quantità di acqua, con la conseguenza che il tutto ha un impatto negativo sull’ambiente.

Importanza di consumare cibi di stagione per una dieta varia

L’alimentazione di stagione è molto importante per la nostra salute, in quanto gli alimenti sono più ricchi di vitamine e sali minerali. Pertanto, sono utili a predisporre meglio l’organismo contro raffreddore e influenza. La scelta, inoltre, si associa ad un minore impatto ambientale in quanto i frutti stagionali non hanno bisogno di additivi chimici. Questi ultimi, come noto, sono dannosi per la salute e l’ambiente. Per dare seguito alla nostra scelta, dunque, dovremo iniziare a conoscere meglio l’ambiente in cui viviamo. Quindi, dovremmo ricercare produttori e venditori locali di frutta e verdura, cercando di fare la spesa a km 0. Questo significa, appunto, consumare non solo il cibo di stagione ma anche quello venduto nei luoghi di produzione.