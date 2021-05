A volte ci si chiede se certi alimenti siano piuttosto ortaggi o frutti. La famosa diatriba del pomodoro, ad esempio, è ormai nota a tutti. Il pomodoro è un frutto o una verdura? Allo stesso modo ci si chiede anche se la frutta si possa cucinare in piatti normalmente salati o viceversa.

Ad esempio, il risotto alle fragole è una risposta a questa domanda. In cucina tutto è possibile, basta che sia buono e commestibile. In realtà si cucinano e mangiano anche i fiori, quindi via libera alla creatività.

Come utilizzare il kumquat per piatti sia dolci che salati

Gli agrumi sono spesso utilizzati in entrambi i casi e nei piatti più impensabili. Soprattutto arance e limoni si usano per preparare salse e condimenti di accompagnamento. I mandarini hanno quel gusto dolce amaro che si presta alle ricette più impensabili. Infatti proprio questo frutto è un ottimo condimento sia per piatti dolci che salati.

Infatti, i mandarini cinesi, detti anche kumquat, sono buoni in tutte le “salse”. Si utilizzano benissimo sia per marmellate, per insaporire i dolci, ma anche come canditi. Inoltre, si usano anche come contorno per piatti salati. Sono un ottimo abbinamento sia con il pesce che con alcuni tipi di verdure.

Questo frutto è un ottimo condimento sia per piatti dolci che salati

Quindi, possiamo utilizzare il mandarino cinese per ottime ricette a base di pesce. Va bene qualsiasi tipo di pesce, ma soprattutto il merluzzo, l’orata e lo sgombro si sposano bene con questi tipi di mandarini. Anche il filetto di salmone è un piatto prelibato che sicuramente piacerà.

Ecco come preparare la base di mandarini, caramellata o in salsa. Mentre facciamo dorare il pesce in padella, tagliamo i kumquat in 4 parti. Mettiamoli nel mixer insieme ad aceto balsamico, zucchero, salsa di soia. Dopo averli mixati passiamo al setaccio, lasciamo alcuni kumquat integri per la decorazione finale. Una volta effettuata la cottura del pesce, aggiungiamo la salsa agrodolce che abbiamo preparato e decoriamo con dei pezzetti di mandarino.

