Esistono davvero tanti rimedi naturali che consentono di ottenere lo stesso effetto di prodotti molto spesso costosi. È il caso anche di un ingrediente che proviene direttamente dalla dispensa di casa e che ha un costo davvero minimo. Basta un cucchiaio di questo ingrediente economico per avere un aspetto impeccabile e risolvere tanti problemi di vita quotidiana. Conoscerli tutti aiuterà a trovare la giusta soluzione per tutti questi piccoli inconvenienti comuni.

Come avere camicie perfette

Ogni camicia appena acquistata possiede colletto e polsini rigidi. Con i frequenti lavaggi e l’usura però capita di notare una perdita di rigidità proprio in queste zone del capo. Ma la giusta soluzione che consentirà di avere camicie rigide e perfette come appena comprate è l’amido di mais. Basta un cucchiaio di questo ingrediente economico per avere un aspetto impeccabile e risolvere tanti problemi quotidiani. L’amido di mais è un sostituto economico alle soluzioni vendute per inamidare i capi e troppo spesso costose. Ecco come usarlo sulle camicie o per irrigidire altri capi.

Come inamidare i tessuti

Occorreranno circa 250 grammi d’acqua calda e un cucchiaio abbondante di amido di mais. Mescolare gli ingredienti fino a ottenere una consistenza simile al latte.

A questo punto collocare in un flacone spray. Suggeriamo di spruzzare la soluzione direttamente sui capi anche prima della stiratura e dopo aver agitato bene il flacone. Questo darà struttura a camicie, tovaglioli di stoffa o centrini.

Altri fantastici utilizzi dell’amido di mais

L’amido di mais è inoltre utile per lenire le scottature e come shampoo secco per eliminare l’unto dai capelli. Nel primo caso basta applicarne un po’ sulla scottatura; nel secondo prelevare il prodotto con un pennello da cipria e spolverarlo direttamente sulle radici dei capelli.

Il suo potere assorbente lo rende perfetto anche come ingrediente per un deodorante fatto in casa.

L’amido di mais è anche una soluzione naturale per addensare sale e sughi oppure per sciogliere nodi di ogni tipo.

Un pizzico di amido di mais rende frittate e omelette più soffici.

E che dire dei libri umidi e che odorano di muffa? Basta spolverare dell’amido sulle pagine per rinfrescare il loro aspetto.

L’amido di mais sciolto in acqua ha anche un ottimo potere pulente sull’argenteria.

Approfondimenti

E per sapere come usarlo per risolvere problemi di orto e giardino ecco subito un altro articolo.