Sembra un problema di cui ci siamo completamente dimenticati. Ormai, da più di un anno, usciamo di meno o non usciamo proprio più e, tra le altre cose, ci evitiamo questa cosa. Infatti, sarà capitato almeno una volta di tutti di dimenticare a casa o al ristorante le chiavi, il cellulare o il portafoglio. C’è addirittura chi li ha dimenticati in metropolitana, al bar o, su di una panchina.

Altri, ancora, hanno avuto più fortuna dato che hanno perso il telefonino a casa propria o a casa di amici. E perdere il cellulare può causare anche una grande perdita economica. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo, infatti, analizzato come grazie solo al cellulare possiamo guadagnare tanti soldi. Tuttavia, di fronte a questo genere di problemi, una soluzione c’è. Infatti, se dimentichiamo sempre chiavi, cellulare, portafoglio e mascherina una soluzione c’è ed è davvero incredibile.

Un luogo preciso della casa

In primo luogo, dobbiamo trovare un luogo della casa, meglio se vicino alla porta. Possiamo prendere un piccolo tavolo, un tavolino, diciamo, e metterlo bene in vista. E, in bella vista, andiamo a metterci le chiavi, le mascherine, il cellulare e il portafoglio.

In questo modo, ogni volta che usciamo o entriamo a casa, li vediamo lì davanti e quindi ce ne ricordiamo sicuramente. Infatti, quando vediamo quegli oggetti davanti a noi, ci viene sicuramente in mente di prenderli e non li dimenticheremo più.

Un biglietto o un piccolo pezzo di carta

In alternativa, o in aggiunta a ciò, possiamo prendere un bel pezzo di carta, un foglio diciamo. Infatti, possiamo scrivere su questo foglio di carta il nome degli oggetti che dimentichiamo. E, con l’arrivo dell’estate, possiamo dimenticarci anche gli occhiali da sole. Se scriviamo portafoglio, cellulare, mascherina e, perché no, anche occhiali, quasi sicuramente non li dimenticheremo più.

Ultima accortezza: incollare questo foglio sulla porta. Infatti, se dimentichiamo sempre chiavi, cellulare, portafoglio e mascherina una soluzione c’è ed è davvero incredibile.