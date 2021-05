Il colesterolo cattivo è uno dei problemi di salute che affliggono di più la popolazione italiana over 50. E più in generale tutti coloro che esagerano con la carne, con i sughi, con gli alimenti fritti e con i dolci.

Un cambiamento radicale dell’alimentazione va fatto prima possibile. Per non ritrovarsi a dover combattere con problemi cardiovascolari. Ma non dobbiamo privarci di tutti i piaceri della vita.

Tra questi c’è un frutto di stagione dal colore allegro, profumato. Succoso, fresco e dal sapore squisito. Che si rivela un portento per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Scopriamo di quale si tratta con l’aiuto degli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Un frutto dolce, rinfrescante e succoso che merita attenzione

Questo frutto di stagione squisito e profumato è un portento per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. La nespola del Giappone merita tutta la nostra attenzione: è dolce e acidula, rinfrescante e succosa.

È ottima da gustare fresca. Ma anche da usare come ingrediente speciale per dare un tocco esotico e sorprendente a piatti dolci e salati.

La nespola aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo e contribuisce alla buona funzionalità intestinale. Inoltre stimola l’apparato circolatorio e assicura un buon apporto di vitamine A e C, preziose per le loro proprietà protettive e anti age.

Ecco una salsa velocissima alle nespole perfetta per accompagnare un arrosto di carni bianche come tacchino, pollo, coniglio, che non innalzano il colesterolo al pari di quelle rosse.

La nespola è perfetta anche per profumare un’arista di maiale. Le nespole sbucciate e tagliate a pezzetti, si saltano in olio e a fuoco vivo per pochi minuti. Dopodiché spegnere il fuoco, aggiungere un cucchiaino di miele e il succo di un limone. Quindi mescolare al mixer, salare e pepare, aggiungere altro olio, se necessario. E un po’ di zenzero fresco, se piace.