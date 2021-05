CSP International Fashion Group è un titolo azionario del settore moda che stenta a decollare a Piazza Affari. Dopo il recente rimbalzo dai minimi di ottobre 2020, infatti, la spinta propulsiva sembra già essersi esaurita. Anzi, il grafico si sta configurando in modo da anticipare un profondo affondo ribassista.

Questo andamento incerto, però, non è una novità e non deve incentivare a investimenti di lungo periodo. In un precedente report, infatti, abbiamo mostrato che se si considera un investimento azionario a 10 anni, la probabilità che si abbia un rendimento positivo è del 50%. Come lanciare la classica monetina. Inoltre il rendimento medio a 10 anni è del -6% circa. Ciò vuol dire che nei casi in cui il rendimento è positivo, in termini assoluti è inferiore a quello negativo.

Inoltre CSP international ha un flottante di circa di 14 milioni di euro e, soprattutto, scambia pochi volumi al giorno. Per cui bisogna stare molto attenti.

Un piccolo titolo azionario del settore moda che stenta a decollare a Piazza Affari: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 13 maggio in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente a quota 0,443 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista è punta al I obiettivo di prezzo in area 0,415 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo aprirebbe le porte a un’accelerazione al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 0,478 euro e/o un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator potrebbe dare direzionalità al rialzo alle quotazioni di CSP International.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La proiezione in corso è al rialzo, ma dopo il fallito tentativo di rottura del II obiettivo di prezzo in area 0,508 euro si sta indebolendo moltissimo.

Come si vede dal grafico il ritracciamento in corso potrebbe arrivare fino in area 0,417 euro (I obiettivo di prezzo) dove si decideranno le sorti di lungo periodo.

Una chiusura mensile inferiore a 0,417 euro farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista. In caso di tenuta, invece, potremmo assistere a una ripresa del rialzo.