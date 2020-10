Il pollo è il primo delle carni preferite nel nostro Paese, ne consumiamo 20,5 chili all’anno, ma ci superano largamente Stati Uniti e Giappone. La preparazione arrosto è la più diffusa al mondo, dal Canada alla Cina passando per Africa, Sudamerica e Oceania. Ma coloro che sanno tutto sul pollo arrosto e lo preparano alla perfezione, sono davvero pochi. Sulla preparazione, il ripieno e la cottura ecco i consigli degli chef e degli esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

La preparazione innanzitutto

Il pollo arrosto perfetto lo prepariamo con un pollo che pesa 2 kg. Se pesa meno di 1,5 kg, di solito non ha sapore, perché è allevato in gabbia e non ha neanche 35 giorni di vita. Le razze migliori per il pollo arrosto italiano sono quelle a pelle gialla, allevate a terra, con una buona percentuale di grasso. Le migliori, come la Livornese o la Valdarno, le troviamo nelle macellerie specializzate. Il pollo deve essere pulito bene all’interno, liberato soprattutto dai polmoni che rendono la carne amara.

La maratona on line sul pollo arrosto

Il Pollo Arrosto Day si festeggia proprio in questi giorni. Il 2 ottobre scorso si è tenuta addirittura una maratona social promossa da Unaitalia, (#polloarrostovsmondo). Durante la quale sono state eseguite nuovissime ricette. Con la glassatura teriyaki di derivazione giapponese e con la marinatura tandoori di origine indiana. Tutti però inseguivano la croccantezza del Southwest Chicken, il mito americano.

Attenzione alla cottura

Pollo arrosto perfetto, i segreti degli chef. Secondo i più famosi, il pollo arrosto deve cuocere nel forno a 165 gradi, coperto con un foglio di alluminio per 60 minuti. Poi deve andare scoperto per 30 minuti, finché la pelle non diventa croccante e l’acqua in eccesso non esce chiara. Alcuni lo scottano per 5 minuti a 210 gradi e poi proseguono a 170 in forno ventilato per 40 minuti. Se il forno non ha lo spiedo, lo appoggiamo su una griglia forata con sotto una teglia, in modo che il pollo cuocia senza toccarla. Qualcuno mette acqua, rosmarino, scalogno e patate nella teglia. Meglio evitare però, se non piacciono le cotture troppo grasse.

Lo chef Jamie Olivier lo fa cuocere su un letto di carote, patate e cipolle. Gordon Ramsay, patron di Masterchef, mette un limone all’interno del pollo, lo unge esternamente d’olio, crea una impanatura di sale fino e paprika. Il suo pollo cuoce in una teglia a bordi alti con 400 ml di vino bianco, 200 ml d’acqua e un ramo di rosmarino. Deve andare un’ora in forno a 180 gradi coperto con stagnola. E poi dorare per mezz’ora completamente scoperto.