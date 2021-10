Rispettare la stagionalità della frutta e della verdura, vuol dire portare in tavola degli alimenti gustosi ma anche ricchi di proprietà benefiche. Comprare questi vegetali nel periodo giusto ci permetterà di prevenire alcune malattie, risparmiare soldi e tutelare l’ambiente.

Mele, pere, agrumi, uva sono tutti frutti tipici del periodo autunnale. Ma ci sono anche dei frutti che purtroppo non godono della loro stessa fama. Questo non vuol dire però, che non siano importanti per la salute dell’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un frutto dimenticato

A tal proposito oggi parleremo di un frutto tipicamente autunnale ma che raramente riusciamo a trovare al supermercato. Si tratta del frutto della pianta del corbezzolo che ha la forma e la grandezza simile a quella di una ciliegia.

Questo albero è un piccolo arbusto sempreverde tipico della macchia Mediterranea. Una pianta molto bella e ornamentale grazie alla sua varietà di colori. I suoi frutti possono essere consumati freschi o sono perfetti anche per preparare mostarde e confetture.

La pianta si caratterizza per la fioritura molto prolungata, che inizia in autunno e dura per tutto l’inverno. Dai fiori si generano i frutti, piccole bacche rosse-arancioni formate, all’esterno, da rigonfiamenti ruvidi mentre all’interno sono molto carnose e dolci.

Questo frutto autunnale poco considerato aiuta a ripulire l’intestino ed eliminare i liquidi in eccesso

Il frutto della pianta del corbezzolo purtroppo è quasi del tutto dimenticato. Anche se, grazie alle sue proprietà benefiche, dovrebbe essere sempre presente sulle nostre tavole. Infatti, questo frutto autunnale poco considerato aiuta a ripulire l’intestino ed eliminare i liquidi in eccesso.

La presenza della pectina aiuta a regolarizzare le funzioni intestinali. È consigliato in caso di diarrea, perché ha un potere astringente, antidiarroico e aumenta la consistenza delle feci.

La tisana a base di corbezzolo, poi, svolge una funzione diuretica. Aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a stimola la diuresi.

Sappiamo anche che questo frutto è un antinfiammatorio e un antiossidante naturale. Infatti, la sua pianta aiuta molti uomini dopo i 40 anni. Inoltre, grazie alla presenza dell’arbutina, il corbezzolo disinfetta tutto l’apparato urinario, dell’uomo e della donna.

Un piccolo frutto che, come abbiamo visto, non è presente facilmente in commercio. Ma possiamo usufruire delle sue innumerevoli proprietà, comprando in erboristeria delle tisane o la tintura madre a base di corbezzolo. Naturalmente consigliamo sempre di consultare il medico prima di utilizzare questi rimedi naturali, soprattutto se si segue una terapia farmacologica specifica.