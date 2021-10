Quando si esce, chi prima chi dopo, dalla casa dei genitori si troverà di fronte anche a tutti quei problemi riguardanti l’indipendenza. Sartoria, lavanderia, idraulica sono solo alcuni dei molteplici negozi che dovremmo interpellare ogni volta che ci si presenta una difficoltà.

Sicuramente comodo e affidabile ma allo stesso tempo, a lungo andare, davvero dispendioso, soprattutto se i nostri introiti non sono altissimi. Ecco 10 facili rimedi fai da te per i problemi di casa che ci faranno risparmiare tempo e soldi. Diciamocelo chiaramente, la maggior parte di noi lavoratori, con famiglia ed impegni annessi spesso tende a delegare a professionisti piccole mansioni. Quest’ultime che con un minimo impegno e massimo risparmio potrebbero essere eseguite in autonomia.

È altresì vero che il tutto sarà prezioso per arricchire la nostra valigia di conoscenze, in questo caso, del fai da te.

10 facili rimedi fai da te per i problemi di casa che ci faranno risparmiare tempo e soldi

Lavandino ostruito: direttamente nello scarico inserire 5 cucchiai di sale grosso e 5 di bicarbonato, seguiti da dell’acqua, precedentemente messa a bollire. Calcare nel soffione: una volta staccato, inserirlo in un secchio e coprirlo con una soluzione di acqua e aceto di vino. Lasciato qualche ora immerso, inserire uno stecchino in ogni foro per poi rimontarlo facendo defluire via, con l’acqua, il calcare rimosso. Frigorifero maleodorante: inserire al suo interno un bicchiere con del bicarbonato di sodio che, tra le sue proprietà, c’è quella di assorbire gli aromi. Utile allo stesso scopo se inserito in fondo al secchio della spazzatura. Puzza di fumo: per evitare che il cattivo odore di sigaretta impregni le pareti è sufficiente lasciare delle ciotoline di aceto agli angoli della stanza Odore di pesce cucinato: per far sì che una frittura di pesce non impesti tutta la casa con il suo forte puzzo è consigliabile inserire nell’olio un po’ di buccia di arancia. Se invece il pesce deve essere bollito, mettere nella stessa pentola dell’alloro.

Gli ultimi 5

Pasta velocissima: cuocere la sera prima, fino a metà cottura, la pasta ed inserirla, dopo averla passata sotto l’acqua fredda, in un contenitore ermetico. Aggiunto poco olio per non farla appiccicare, metterla in frigo. Al momento del consumo, buttarla nel condimento con poca acqua bollente ed il gioco è fatto. Pieghe dei vestiti: se non si dispone di un diffusore di vapore, il rimedio è aprire l’acqua bollente in bagno, riempiendolo di vapore caldo e appendere dentro l’abito. Macchia di rossetto: inumidita la zona interessata, strofinarci del sapone per piatti e lasciarla in ammollo per qualche ora in acqua tiepida. Passato questo periodo procedere al consueto lavaggio in lavatrice. Macchia d’unto sulla seta: sfregare delicatamente la parte con della trielina per poi ricoprirla di borotalco; passati 10 minuti spazzolare via il tutto. Scarpe strette: se la calzatura è in tessuto basterà usare un phon per farla adattare più facilmente alla forma del piede. Se è di pelle il suggerimento è quello di inserire al loro interno dei sacchetti di acqua e mettere il tutto in freezer. Il congelamento del liquido provocherà una pressione interna tale da renderle più larghe.