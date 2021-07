Un piccolo arbusto sempre verde, tipico delle macchia mediterranea.

I suoi frutti sono di colore rosso acceso o arancione e hanno la stessa dimensione delle ciliegie.

Hanno una consistenza più dura all’esterno, mentre la polpa è di colore giallo, molto carnosa e dolce.

Peccato che questo frutto si trovi raramente sulle nostre tavole, perché è un vero toccasana per la nostra salute.

Una pianta potentissima

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare della pianta del corbezzolo. Molto potente, ma purtroppo ancora poco conosciuta.

Il suo frutto è ottimo da mangiare sgusciato in purezza, oppure perfetto per preparare confetture, liquori o mostarde.

Anche le radici, i fiori e le foglie sono dotati di proprietà officinali.

Si tratta, quindi, di una piante che può essere utilizzata come rimedio naturale in diverse occasioni.

Ricca di vitamine e di antiossidanti naturali, migliora la circolazione, aiuta ad attenuare le macchie della pelle ed è un ottimo antinfiammatorio.

Ecco una pianta straordinaria ma poco conosciuta che aiuta molti uomini dopo i 40 anni

In pochi sanno che questa pianta può alleviare un problema che affligge molti uomini.

Parliamo dei problemi alla prostata. Una piccola ghiandola tondeggiante che fa parte dell’apparato genitale maschile.

La prostatite è una malattia infiammatoria della prostata, cronica o acuta, che colpisce gli uomini dopo i 40 anni. Si presenta con bruciori, difficoltà o stimolo più frequente della minzione e dolori nella parte bassa dell’addome.

Ma come ci può aiutare il corbezzolo?

Grazie alla presenza dell’arbutina che ha proprietà antibatteriche il corbezzolo disinfetta tutto l’apparato urinario.

Per alleviare questa infiammazione, possiamo utilizzare una tisana. Basta lasciare in infusione 5 foglie della pianta di corbezzolo, in acqua calda, per 10 minuti. Filtrare e bere.

Per la prostatite acuta, possiamo utilizzare alcune gocce della tintura madre di corbezzolo.

