Con il caldo che avanza, la ricerca di qualità e leggerezza a tavola diventano parole d’obbligo. Gli stessi nutrizionisti consigliano di mangiare pietanze poco elaborate e di prediligere frutta e verdura.

Inoltre d’estate si ha meno voglia di stare dietro i fornelli o comunque di ottimizzare il tempo trascorso a cucinare. Ecco perché si preparano pietanze che durano fino al giorno dopo come la teglia di alici e patate, economica, leggera e amata dai piccoli.

Premesso ciò, vediamo una pietanza fresca e alternativa a base di carne e ortaggi. In altri termini, questo fresco petto di pollo con le verdure si prepara in 20 minuti ed è un exploit di sapori.

Vediamo cosa serve in cucina per il nostro piatto con verdure

Ingredienti (per circa 5-6 persone):

750 g di petto di pollo (pezzo intero da affettare o già affettato);

200 g di pomodorini ciliegino (in alternativa vanno bene i pomodori sott’olio);

alcune carote (meglio se bio);

2-3 cetrioli di medie dimensioni;

1 peperone grande;

200 g di olive denocciolate;

1 scalogno;

sale, olio Evo, pepe q.b.

Per il condimento serviranno invece:

2 vasetti di yogurt greco bianco;

1 spicchio di aglio;

1 limone (succo);

alcune foglie di menta e di basilico fresco.

Questo fresco petto di pollo con le verdure si prepara in 20 minuti e unisce in un solo piatto il secondo di carne con il contorno

Disponiamo le nostre fettine di pollo su una griglia ben calda e lasciamola a cuocere per diversi minuti su ambo i lati. A metà cottura diamo una girata di sale anche su uno solo dei lati della carne. Il tempo effettivo di cottura dipenderà dai gusti personali (più o meno cotta) e dallo spessore delle fettine.

A cottura ultimata disponiamo la carne su un piatto o vassoio piano e lasciamo raffreddare.

Adesso prepariamo le verdure con l’aiuto di un tagliere, un coltello e/o un pela ortaggi. Inoltre predisponiamo una ciotola capiente da riporre in frigo e nella quale versare gli ingredienti una volta pronti.

Prima di passare al procedimento facciamo tuttavia una doverosa premessa. Cioè per le verdure è meglio lasciarsi guidare dalla disponibilità in frigo e/o dispensa e/o del proprio orto, oltre ai gusti personali.

Pronti a gustare la nostra insalata di pollo e verdure di stagione

Partiamo dalle carote, che le mondiamo e peliamo prima di tagliarle a listarelle. Se le carote sono troppo lunghe le tagliamo a metà e poi procediamo come detto. Per il peperone togliamo il picciolo tutto intorno, poi i semini e la parte interna bianca. A questo punto lo dividiamo in due e poi tagliamo a metà. Peliamo anche i cetrioli e li spacchiamo in due prima di tagliarli a listarelle.

Ora è il turno dei pomodorini, che sciacquiamo e tagliamo in 2 o 4 (in senso longitudinale) a seconda della grandezza. A seguire spacchiamo tagliamo a rondelle le olive denocciolate, e chiudiamo con lo scalogno, tagliato anch’esso a listarelle.

Infine tagliamo il pollo a bastoncini e lo riponiamo nella ciotola.

Per preparare la salsa di yogurt usiamo un mixer. Versiamo 3-4 cucchiai di olio, il succo di limone, le foglioline di menta e basilico sciacquate e lo spicchio d’aglio. Attiviamo il mixer fino a ottenere un’emulsione omogenea. Ora lavoriamo con una forchetta lo yogurt versato in una ciotola, prima di unirvi il contenuto del mixer e amalgamare il tutto. A questo punto versiamo la crema nell’insalata, giriamo e disponiamo la ciotola in frigo prima di servire.

