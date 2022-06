Dopo due anni di difficoltà del mondo del lavoro, a causa della pandemia, non mancano le offerte di lavoro. Sia a livello privato che nel settore pubblico, le offerte si moltiplicano. In particolare, per chi punta a lavorare nelle amministrazioni, a giugno sono in scadenza molti concorsi per diversi ruoli nella pubblica amministrazione.

Le offerte di lavoro non mancano neanche all’estero. A chi volesse cambiare vita e andare a lavorare in un Paese europeo, l’Irlanda offre un’interessante opportunità occupazionale. A Dublino sono disponibili 11 posti per educatore nella scuola d’infanzia e in quella primaria. Lo stipendio parte da 1.990 euro al mese a cui si aggiungono numerosi benefit. Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma Eures Tms.

Chi preferisce rimanere in Italia, può puntare a uno delle decine di ruoli rimasti scoperti in Ferrari. Chi si candida non deve necessariamente essere un ingegnere od un operaio meccanico specializzato. Per esempio, l’azienda di Maranello sta cercando un brand comunication manager o anche un professionista che si occupi di retail marketing internship. Ma la Ferrari cerca anche molte altre figure nell’ambito anche della comunicazione e non solo.

I concorsi pubblici più interessanti con scadenza a giugno ai quali candidarsi anche solamente con licenza media o diploma

Chi al settore privato preferisce il settore pubblico, questo mese ci sono molti interessanti concorsi pubblici in scadenza. Entro il 23 giugno scade il termine per fare domanda di partecipazione al concorso indetto da Consob per l’assunzione di 10 profili amministrativi. Consob è la Commissione nazionale per le società e per la Borsa. Le figure andranno a lavorare nelle sedi di Roma e Milano. I titoli di studio richiesti sono licenza media o diploma di scuola media superiore.

Il bando della Rai è tra i concorsi pubblici più interessanti con scadenza a giugno. L’azienda ha indetto una selezione per l’assunzione di 85 diplomati che ricopriranno il ruolo di tecnici della produzione. I selezionati dovranno avere meno di 30 anni e andranno a lavorare nelle varie sedi nazionali. Per partecipare occorre inoltrare la domanda entro il termine del 16 giugno prossimo.

L’AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha indetto due concorsi pubblici per 7 figure. In questo caso chi partecipa alla selezione deve avere una laurea. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 16 giugno. Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro quella data attraverso la pagina del sito dell’azienda. Il candidato deve avere anche un indirizzo PEC di posta elettronica.

Approfondimento

