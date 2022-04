Ci saranno grandi novità in questo mese per gli appassionati dello streaming online. Dopo la premiazione degli Oscar, si riparte con un nuovo anno di produzioni ed uscite. Un ruolo da protagonista lo giocano sempre di più le grandi piattaforme di contenuti, come ad esempio Netflix. Già negli ultimi mesi la nostra attenzione era stata colpita da questa produzione che ha sconvolto gli Stati Uniti e che racconta la storia di un personaggio molto amato anche in Italia.

Poi ci siamo fatti spaventare dalle inquietanti vicende riguardanti storie di vicini di casa criminali e di nonnine assassine. Oggi invece guardiamo a ciò che verrà proposto durante questo mese. Si tratta di generi piuttosto diversi tra loro, ma che hanno appassionato, ciascuno, un grande pubblico. Una serie in particolare ha riscosso un successo planetario. Rappresenterà così un gradito ritorno per molti fan. Così ad aprile non perdiamo queste 3 serie.

Degli scorci di società diversi

Il primo ritorno riguarda una serie molto amata dai giovanissimi. Si tratta di Elite 8, la serie spagnola che parla delle avventure sentimentali degli studenti di Las Encinas. L’8 di aprile sarà la data d’uscita ufficiale della serie, che sarà visibile anche su Sky Q. Crescere in un contesto sociale privilegiato ha i suoi vantaggi, ma nasconde anche delle dinamiche tese e difficili. I rampolli dell’alta società potrebbero nascondere un crimine.

Era attesissimo da un pubblico molto affezionato anche The Vampire Diaries. La serie cult andata in onda dal 2009 al 2017 sarà interamente disponibile su Netflix. La città di Mystic Falls, con il suo passato tormentoso, ritornerà ad appassionare i giovani che ci si sono immersi per tanti anni. Occorrerà però aspettare il 30 aprile per poter accedere a tutti i contenuti.

Ad aprile non perdiamo queste 3 serie su Netflix, tra cui un attesissimo ritorno che lascerà tutti quanti a bocca aperta

Infine, ecco tornare uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Eclettico, divertente e a tratti geniale. Si tratta di Saul Goodman, l’avvocato poco ortodosso (probabilmente) più amato della storia delle serie. Lo vedremo all’opera nell’ultima stagione di “Better Call Saul”, il celebre prequel di Breaking Bad. Si tratta della sesta stagione, con la quale si chiuderà la prima fase del personaggio. La serie sarà composta di 13 episodi e ce la potremo gustare a partire dal 19 aprile. Il rilascio degli episodi avverrà con cadenza settimanale. La novità però è che quest’ultima serie sarà suddivisa in due blocchi. La prima durerà fino al 31 maggio, la seconda avrà inizio dal 12 luglio al 15 agosto. Ci sarà dunque da avere pazienza.

