Non il bisturi ma al naso curvo si trova rimedio con un trucco di bellezza e si ottiene questo sorprendente risultato naturale

Il nostro viso è ciò che siamo, ciò che ci rispecchia, e che a volte non ci piace. In genere troviamo nello specchio qualcosa che non va in noi, e il più delle volte si tratta della forma del naso. Sogniamo un naso piccolo e alla francese da tutta la vita, al posto del nostro naso curvo e aquilino, che ci crea non pochi complessi, rendendoci talvolta giù di morale.

Tante volte pensiamo di ricorrere a un intervento di chirurgia plastica e ci informiamo su quanto possa costare, prendendo atto che la spesa forse è fuori dalle nostre tasche. Ma un rimedio a un costo notevolmente più ridotto esiste, ed è semplice e ben diverso dal finire sotto i ferri di una sala operatoria.

Non il bisturi ma al naso curvo si può rimediare usando la grande arte dell’illusione e dell’effetto ottico grazie al make up. Ecco come utilizzarla in modo sapiente così da garantire il risultato desiderato nella maniera più naturale possibile.

Cause del naso storto, adunco o aquilino

Le cause dell’irregolarità del naso possono essere diverse. Il naso storto potrebbe essere causato dallo sviluppo osseo o da una frattura delle ossa del naso. Nasi adunchi o aquilini presenterebbero invece una diminuzione dell’angolo valvolare di origine congenita, la cui causa risiederebbe nella crescita troppo sviluppata del setto nasale.

Il risultato è un naso con una gobba o che si curva da un lato, che appare sproporzionato o sgraziato, quando visto nel contesto del volto.

Un uso corretto del make up può aiutarci a riproporzionare le dimensioni e a correggere i difetti.

Possiamo correggere il naso storto grazie alla terra abbronzante, scurendo il lato che sporge in maniera maggiore e illuminando maggiormente l’altro, con un correttore. Allo stesso modo dobbiamo illuminare anche il dorso del naso, stendendo qui il correttore chiaro. Per effetto ottico il naso ritroverà linee regolari, dritte e simmetriche.

Possiamo invece correggere la sporgenza e la curva del naso aquilino con un prodotto come il bronzer. Dobbiamo stenderlo abbondantemente sulla prominenza mentre illumineremo con un correttore chiaro la parte alta, ovvero l’area compresa tra le sopracciglia e la radice del naso.

Agendo in questo modo, il viso risulterà sorprendentemente armonioso, con un naso molto più regolare, come per magia.

