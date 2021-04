C’è chi ama bere un bicchiere di vino rosso, chi adora fare la “scarpetta” nella salsa di pomodoro, chi ama mangiare il gelato e chi assaporare una tazzina di caffè. Ma che gran pasticcio quando nel bel mezzo di una cena o di una divertente serata tra amici ci si sporca il capo preferito indossato proprio quella sera. Si prova di tutto pur di tentare di “salvare” la situazione. Il primo pensiero che viene in mente è di immergere un panno in acqua e di strofinare sulla macchia. In un primo momento sembra funzionare per poi accorgersi che in realtà abbiamo peggiorato la situazione: la macchia si allarga infatti.

Cosa fare allora? Non c’è bisogno di preoccuparsi. In un articolo precedente abbiamo parlato di vari modi per togliere le macchie, anche quelle più ostinate ma in questo articolo ci occuperemo in modo più dettagliato di uno in particolare. Infatti c’è un fantastico ingrediente, che abbiamo tutti in casa, che è il segreto per eliminare le macchie dai vestiti e riaverli come nuovi in modo naturale ed economico.

Il limone

Questo fantastico ingrediente è il segreto per eliminare le macchie dai vestiti e riaverli come nuovi in modo naturale ed economico: stiamo parlando del limone.

Il limone è quell’ingrediente che non manca mai nelle nostre cucine, poiché economico, biologico e un ottimo prodotto che apporta tanti benefici. In questo caso, quello che ci interessa è il suo succo, poiché è uno dei mezzi più efficaci per rimuovere le macchie. Basta portare in ebollizione il succo di limone in un pentolino o nel microonde e versarlo sulla macchia. Bisognerà lasciarlo agire per l’intera giornata in modo tale da permettere al limone di assorbire tutto.

Per le macchie più ostinate, invece, se la prima volta la macchia non si toglie del tutto, è consigliabile riprovare una seconda volta e magari lasciare agire il succo di limone per più tempo.

Attenzione però al tipo di tessuto di cui si tratta. Questo metodo, per esempio, è utile per il cotone.

L’aggiunta del borotalco

Per avere un risultato migliore, in aggiunta al succo di limone è possibile cospargere la macchia di borotalco, ovviamente sopra al succo. In questo modo, il succo agirà sulla macchia mentre il borotalco sull’alone. Lo stesso prodotto può essere utilizzato per le macchie di sudore.