Ecco la soluzione economica e pratica per eliminare la muffa dai nostri capi in pelle e un rimedio per gli aloni

I capi in pelle sono quegli indumenti che non mancano mai nell’armadio di ciascuna persona. Ognuno di noi ha almeno un capo in pelle e la primavera è il periodo perfetto per tirarli fuori dagli armadi, che siano giacche o gli accessori come le borse, le cinture e le scarpe. Ciò nonostante, manca poco all’estate e anche questi verranno rimessi dentro l’armadio per fare il consueto cambio di stagione.

Purtroppo però, accade spesso che quando si riprendono gli accessori in pelle dagli armadi, a causa dell’umidità che può esserci in casa, troviamo una spiacevole sorpresa ad attenderci: la muffa.

Quante volte abbiamo trovato i vestiti e gli accessori di pelle coperti di muffa con tanto di cattivo odore? Ma è capitato anche di trovare i vestiti o gli accessori semplicemente invecchiati, come se fossero dei capi vintage. La responsabilità di ciò è imputabile agli sbalzi di temperatura e al corso del tempo.

Non c’è bisogno di allarmarsi. Ecco la soluzione economica e pratica per eliminare la muffa dai nostri capi in pelle e anche un rimedio per eliminare gli aloni.

La delicatezza del latte detergente per il viso sui capi di pelle

Trattandosi di vera pelle, così come la nostra pelle, gli indumenti risentono del fenomeno dei cambi climatici e del tempo che scorre. Motivo per cui la pelle deve essere sempre trattata e rigenerata.

Non a caso, è possibile fare un parallelismo tra la nostra pelle e quella degli indumenti. Così come noi utilizziamo le creme anti-age e le creme idratanti per avere una pelle sempre liscia e tonica, la stessa cosa è consigliabile farla con i vestiti e gli accessori di vera pelle.

La soluzione economica e pratica per eliminare la muffa dai nostri capi in pelle è il latte detergente. Un prodotto davvero delicato che si utilizza sul viso per rimuovere il trucco.

La pelle dei capi è delicata come il nostro viso. Quindi il latte detergente va distribuito su tutto il capo in questione con l’aiuto di un batuffolo di cotone. È necessario lasciarlo agire anche mezza giornata senza risciacquare e dopo di che passare un panno morbido. In questo modo la pelle del nostro giubbotto o del nostro accessorio sarà lucida, profumata e morbida.

Il talco come rimedio per eliminare gli aloni

Quando troviamo degli aloni sui nostri capi di pelle che non siano necessariamente dovuti alla muffa, un rimedio possibile ed economico è il talco. Bisogna metterlo direttamente sulla macchia e lasciarlo agire per un’ora circa.