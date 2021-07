È estremamente importante inserire i legumi nella nostra dieta perché sono fonte di fibre e di proteine alternative a quelle animali. Ma non tutti i legumi sono uguali, per qualità e valori nutrizionali. Alcuni possono essere un po’ troppo aggressivi, ad esempio per chi soffre di glicemia alta o colon irritabile.

Sebbene la dieta mediterranea sia ricca di legumi, il migliore da consumare in questi casi viene dall’estremo oriente, precisamente dal Giappone. Si tratta dell’edamame, ossia i baccelli di soia che forse abbiamo mangiato durante una cena a base di sushi.

Questo esotico legume è ottimo perché riduce il diabete e lo stress, aiutando il sistema nervoso a trasmettere velocemente gli impulsi. Come se non bastasse, questa variante nipponica dei fagioli, che ormai è facile trovare anche in Italia, è ricca di proteine e povera di colesterolo. In più ha un sapore intrigante, che rende gli edamame non solo un ottimo contorno ma anche uno snack perfetto a qualsiasi ora del giorno.

Perché gli edamame sono i legumi perfetti e come preparali

Gli edamame sono una fonte preziosa di proteine vegetali, fibre e grassi buoni come omega-3 e omega-6. Grazie ai suoi valori nutrizionali, questo esotico legume è ottimo perché riduce il diabete e lo stress. A differenza di molti legumi, l’edamame è gentile con l’intestino e tende a non gonfiare la pancia. Sono perfetti in una dieta ipocalorica volta al dimagrimento, perché sono poveri di zuccheri e accelerano il metabolismo dei lipidi. Sono anche un regolatore naturale della pressione arteriosa e vengono usati come rimedio a nevrosi e lievi stati depressivi.

Possiamo trovarli sia freschi che surgelati. In entrambi i casi i modi migliori per prepararli sono: bolliti, scottati in padella o cotti al vapore. Per godere pienamente delle loro qualità nutritive, il consiglio del dietologo è quello di mangiarli regolarmente (circa 3 volte a settimana). Ma una volta provati, sarà difficile tornare indietro.

