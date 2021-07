Ecco 3 luoghi spettacolari da dove tuffarsi nel Salento più 2 trampolini inediti

In molti hanno scelto la Puglia come meta per le vacanze dell’estate 2021. Tanti sono attratti dalla bellezza di questa regione che ha conquistato nuovamente il premio “Best Value Travel Destination in the world” riconosciuto da National Geographic. Altri sono conquistati dalla combinazione di arte, storia antica e cultura. Altri ancora, invece, vanno alla scoperta della sua costa frastagliata che regala trampolini naturali per tuffi spettacolari. Tuffi spettacolari non soltanto per le altezze, a volte sì vertiginose, ma anche per la bellezza del panorama circostante. Ecco allora 3 luoghi spettacolari da dove tuffarsi nel Salento più 2 trampolini inediti.

Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno

A 15 km circa da Otranto, i Faraglioni di Sant’Andrea sono scogli che affiorano dal mare come veri e propri monumenti. La roccia dalla forma più suggestiva è sicuramente l’Arco degli Innamorati. In estate questi alti scogli si trasformano in trampolini naturali di circa 12,5 metri di altezza.

Grotta della Poesia a Roca Vecchia

La Grotta della Poesia è una cavità naturale che si trova all’interno dell’area archeologica di Roca Vecchia, a circa 20 km da Otranto. La sua bellezza è celebrata in tutto il mondo. Dal lato esterno della grotta che si affaccia sul mare, i bagnanti si cimentano da sempre in tuffi da un’altezza di circa 5 metri.

Ponte Ciolo a Gagliano del Capo

Il Ponte Ciolo è sicuramente tra i trampolini più famosi nel Salento. Siamo a Gagliano, a pochi chilometri da Leuca. Il ponte, che sovrasta una profonda gravina, si trova a 40 metri di altezza dal mare. Un tuffo davvero coraggioso.

La costa del Salento, meta turistica per eccellenza negli ultimi anni, conserva ancora però angoli poco esplorati. Oltre alle 4 mete gettonate per tuffi olimpici, quindi, proponiamo altri due trampolini naturali in contesti mozzafiato, ma più tranquilli.

Conca della Monaca di Otranto

La Conca della Monaca è un angolo di paradiso, una piscina naturale con una grotta meravigliosa che apre sul mare. Sui lati che si sporgono sul mare aperto, a circa 4 metri dalla superficie dell’acqua, i bagnanti amano lanciarsi in gare di tuffi. È il luogo ideale per chi vuole evitare affollamenti.

Capo della Cilone (Testa della Tartaruga) a Torre Colimena

Torre Colimena, come abbiamo già visto qui a ProiezionidiBorsa, è una tra le spiagge libere più belle d’Italia all’interno di una riserva naturale. Poco prima della spiaggia, i bagnanti del posto amano tuffarsi dalla testa della cilone, ai piedi della bellissima Torre. Il luogo ideale per un tuffo in santa pace.

Concludiamo con una nota molto importante. Ogni anno si registrano casi di gravi incidenti di bagnanti incauti che, senza nessuna esperienza, si sono lanciati da altezze importanti. Se non siamo esperti o non ci sentiamo sicuri, possiamo sempre assistere ai tuffi dei professionisti e cercare il lancio da uno scoglio basso sottostante. Il divertimento è comunque garantito.

