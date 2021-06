25 grammi al giorno di questa frutta secca abbassano pressione e colesterolo cattivo

Molta frutta secca è considerabile senza problemi un superfood, ovvero un alimento che contiene un numero spropositato di nutrienti. Tenendo conto di questa premessa, di certo le mandorle meritano di una certa considerazione. I benefici che la mandorla apporta al nostro organismo non si contano sulle dita delle mani. Sono ricchi di sali minerali e vitamine, sono una fonte inesauribile di fibre, magnesio, proteine ed energia. Se mangiate quotidianamente nella giusta dose, le mandorle possono davvero cambiare in meglio la nostra salute. Secondo i nutrizionisti, 25 grammi di questa frutta secca abbassano pressione e colesterolo cattivo in un solo colpo. Ma questi sono solo due degli innumerevoli vantaggi che avremo inserendo le mandorle nella nostra dieta.

Le mille proprietà delle mandorle

Come anticipato, in una mandorla è concentrato un universo di sostanza essenziali per il nostro organismo. Chiaro è che non dobbiamo abusarne, essendo un frutto anche particolarmente grasso. La dose giornaliera consigliata non eccede i 25, massimo 30 grammi. Questa quantità garantisce una dose quotidiana di nutrienti che a lungo termine danno benefici duraturi alla salute. In primis, la pelle delle mandorle ha un effetto antiossidante. Per questo motivo è sempre sconsigliabile sbucciarle se vogliamo far incetta di tutte le loro proprietà. Inoltre, essendo ricche di Omega 3, salvaguardano la salute del cuore, mentre la vitamina E mantiene la pelle giovane ed elastica. Il loro alto contenuto di proteine e basso tasso di carboidrati le rende il miglior frutto per chi soffre di glicemia alta e diabete.

25 grammi di questa frutta secca abbassano pressione e colesterolo cattivo

Ma gli effetti più spiccati dell’uso frequente delle mandorle sono l’abbassamento di pressione sanguigna e colesterolo LDL. Il primo effetto è dovuto all’alto contenuto di magnesio, che cura l’ipertensione. Per quanto riguarda il secondo, invece, studi portati avanti su soggetti prediabetici hanno dato risultati strabilianti. È stato dimostrato che seguendo una dieta che apportava il 20% delle calorie dalle mandorle, dopo sei settimane il colesterolo cattivo era sceso di ben 12,4 milligrammi.

