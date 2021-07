È possibile mangiare sano senza però rinunciare al gusto? Certo, in cucina tutto è possibile se si utilizza un po’ di fantasia. In questa ricetta, vedremo come preparare un piatto fantastico, che possiamo servire come antipasto o come contorno, utilizzando un ortaggio di stagione.

Infatti, è buonissimo questo tortino di zucchine dal cuore morbido come quello di un soufflé, che farà felici grandi e piccini.

Ingredienti

500 gr di zucchine;

125 gr di ricotta fresca;

2 uova;

20 gr di parmigiano grattugiato;

gorgonzola;

vino bianco;

olio Extra Vergine di Oliva;

aglio;

sale;

pepe;

noce moscata.

Procedimento

Innanzitutto laviamo bene le zucchine e tagliamole a rondelle sottili. Dopo di che, inseriamole in un’ampia padella antiaderente con olio, uno spicchio d’aglio ed un goccio di vino bianco.

Nel frattempo, prendiamo una ciotola e versiamoci dentro la ricotta, le uova, il parmigiano, il sale, il pepe e la noce moscata. Mescoliamo il tutto con delle fruste elettriche fino ad ottenere un impasto cremoso.

Una volta cotte le zucchine, frulliamo anch’esse con un frullatore ad immersione e versiamole all’interno del composto creato prima.

Dopo aver amalgamato il tutto, versiamo il composto in dei pirottini con le pareti precedentemente imburrate.

Per creare il nostro cuore cremoso, immergiamo all’interno di ogni pirottino una noce di gorgonzola.

Se questo formaggio non piace, possiamo aggiungerne uno qualsiasi a nostro piacimento.

Livelliamo per bene la superficie dell’impasto e disponiamo i nostri tortini su una teglia. Un trucco è quello di riempire la teglia con un po’ di acqua, per creare la giusta umidità all’interno del forno.

Inforniamo la teglia in forno preriscaldato a 140 gradi, per circa 40-45 minuti. Trascorso questo tempo, non ci resterà che capovolgere il tortino su di un piatto e servire.

Possiamo guarnire con del miele, della frutta secca, oppure con una fonduta di formaggio.

Approfondimento

