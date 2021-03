Il riso in bianco non è per forza un piatto da convalescenza. Chi frequenta i ristoranti giapponesi sa che può essere davvero sfizioso, anche senza pesce e avocado. Il segreto? Semplice: aceto. Serve questo ingrediente per ottenere un riso sfizioso come quello per il sushi.

Il riso in bianco che mangiamo insieme al sushi ha un sapore molto particolare. È agrodolce e la sua consistenza è più morbida di quella del riso tradizionale. Ad ogni modo, è buonissimo.

Se credevamo fosse semplice riproporlo, ci saremo accorti, provando a cucinarlo, che così non è. E questo perché il riso in bianco del sushi nasconde un paio di ingredienti segreti, invisibili agli occhi ma non indifferenti al palato.

Parliamo di: zucchero e, soprattutto, aceto di riso. Vediamo come prepararlo.

Preparazione

Per prima cosa lasciamo il riso riposare in una bacinella d’acqua. Quando l’acqua si sarà intorpidita, scoliamo il riso e ripetiamo la stessa operazione per circa 4 o 5 volte, finché l’acqua non rimarrà limpida. A questo punto, lasciamolo in ammollo per un’altra mezz’ora.

Ora cuociamo il riso. Versiamolo in una pentola con acqua tiepida e accendiamo alta la fiamma. Ricordiamoci di coprire il riso col coperchio. Dal momento in cui l’acqua bolle, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per 15 o 20 minuti (mantenendo sempre il coperchio). A questo punto, spegniamo la fiamma e, con il riso ancora caldo, aggiungiamo l’aceto.

Dobbiamo creare una soluzione di aceto di riso e zucchero, del volume di circa il 15% del peso del riso (per essere fiscali). Condiamo il riso con la soluzione e mescoliamo con cura (magari con un shamoji). Poi, lasciamolo riposare, sempre coperto, per un altro quarto d’ora, durante cui continuerà a cuocersi grazie ai vapori.

Serviamo in delle piccole ciotole, e il nostro riso da sushi è servito.

