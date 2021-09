Vestirsi è una vera e propria arte. Capire, infatti, quali siano gli abiti che stanno meglio su un determinato fisico, o azzeccare l’abbinamento dei colori non è così facile come può sembrare. A volte si tratta di un talento davvero innato. E ci sono alcuni fortunati che nascono con un occhio particolare e che riescono sempre a trovare il capo perfetto per ogni occasione. Altre persone, invece, mostrano difficoltà maggiori nello scegliere i colori degli abiti o i vestiti giusti per ogni evento. E non c’è nulla di male a far parte della seconda categoria. Al contrario, sono pochissime le persone che hanno questa sensibilità verso la moda innata e naturale. Per noi altri, però, ci sono dei consigli utilissimi che possiamo seguire, soprattutto se vogliamo rendere il nostro look di tendenza e giovanile.

Questo elegantissimo colore per i nostri vestiti ringiovanisce il viso soprattutto dopo i 50 anni

Capire quali colori possono stare bene con la nostra pelle o con il nostro stile, può risultare davvero complicato anche se pochi lo direbbero. Per cercare di dare un aiuto consistente e concreto, nel nostro precedente articolo “Ecco i due colori di vestiti da abbinare dopo i 50 per ringiovanire di colpo”, avevamo cercato proprio di dare un’indicazione. Qui, infatti, sarà possibile trovare un abbinamento sempre di tendenza che ci aiuterà a togliere almeno 10 anni dal nostro volto. E oggi vogliamo fare in pratica la stessa cosa, mettendo in risalto le meravigliose qualità di un colore nello specifico che ci farà sembrare decisamente più giovani.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il corallo, un colore sempreverde che renderà il nostro look fresco, elegante e giovanile in un lampo

Forse pochissimi lo avrebbero detto, ma il colore su cui dovremmo assolutamente puntare è proprio il corallo. Questa tonalità ha quella nota di eleganza e raffinatezza che renderebbe qualsiasi look alla moda e delicato. Ma ha anche un lato più giocoso, fresco e giovanile che dona una punta di civetteria e femminilità all’outfit. Senza dimenticare, poi, che questo tipo di colore illumina il viso, rendendolo più giovane e splendente. Dunque, ora lo sappiamo. Questo elegantissimo colore per i nostri vestiti ringiovanisce il viso soprattutto dopo i 50 anni.

E se vogliamo sembrare più giovani, non pensiamo solo all’abbigliamento. Anche la nostra chioma, infatti, avrà un peso decisivo. Nel nostro precedente articolo “I tagli di capelli che renderanno più giovane qualsiasi viso”, consigliamo proprio degli stili che possano permetterci di apparire più fresche e giovani di colpo.

Approfondimento

Se vogliamo ringiovanire di 10 anni dovremmo assolutamente provare a puntare su questi capelli