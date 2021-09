La tendenza generale è quella di ricercare a tutti i costi delle soluzioni naturali che garantiscano risultati veloci a prezzi bassi. Ma, scomodando Socrate, conoscenza è virtù, perciò per quanto diffuse ed efficaci, sarebbe sempre opportuno sapere quali sono le controindicazioni per quello che usiamo. Di seguito analizzeremo alcune delle soluzioni naturali più diffuse vedendo quali possono essere i danni di un utilizzo inconsapevole. Dunque, vediamo perché fare attenzione alle pulizie con i rimedi naturali perché potremmo distruggere le superfici senza saperlo.

Marmo e legno

L’aceto è senza dubbio uno dei più grandi alleati delle pulizie domestiche, utilizzato sia come detergente che come igienizzante. Tuttavia, attenzione ad utilizzare spugne imbevute di aceto sul marmo, o ancora peggio sul legno.

Lucidare mobili di legno con l’aceto, o spugne che ne portano i residui, potrebbe lasciare delle terribili striature di bianco sbiadito. L’eccessiva concentrazione acida corrode il legno, con il rischio di rovinarlo irrimediabilmente.

Su legno e piani in pietra, come marmo e granito, sarebbe bene utilizzare prodotti specifici e non rischiare di compromettere i materiali.

Tra i rimedi domestici più trasversali e comuni c’è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questa polvere magica è tanto utile per pulire quanto per dire addio all’incubo di formiche in casa e terrazzo, ma tuttavia nasconde delle insidie. Anche se diluito in molta acqua, Il bicarbonato non dovrebbe essere utilizzato mai sulle superfici in vetro o sugli specchi. Anche se è diffusa l’idea che il bicarbonato renda splendente ogni cosa, questo non vale per finestre e vetrate che rimangono macchiate di una sgradevole patina bianca. Stesso discorso vale per le superfici in acciaio del bagno o della cucina dove il danno dipende da una questione chimica. Infatti il bicarbonato è una sostanza altamente alcalina che reagisce con le molecole dell’acciaio alterandole fino al punto di renderle opache per sempre.

Per questo tipo di pulizie, il nemico numero uno del calcare è un fenomenale aceto che pochissimi conoscono, non ad uso alimentare.

Vale la pena utilizzare rimedi naturali?

La risposta è certamente sì, ma con le dovute precauzioni e la dovuta consapevolezza per non incorrere in errori ingenui. L’aceto, ad esempio è un fenomenale ammorbidente naturale ed è molto efficace per eliminare le macchie dal bucato, tranne quelle di uovo. Allo stesso modo, il bicarbonato è ottimo per assorbire aloni di unto dai vestiti e per eliminare odori sgradevoli, anche dalla lettiera del gatto.

Approfondimento

