Per rendere il nostro viso più fresco e giovane, non dobbiamo per forza ricorrere a creme e prodotti costosi. Infatti, basta anche solo scegliere il taglio di capelli e l’acconciatura giusta! La nostra chioma è fondamentale per il nostro aspetto, e forse spesso non gli attribuiamo la giusta importanza. Perciò, vediamo i tagli di capelli che renderanno più giovane qualsiasi viso e cerchiamo di trovare quello più adatto a noi!

Le opzioni per capelli corti

Iniziamo dai tagli corti. Per primo, vogliamo proporre il bob, con i capelli tagliati fino all’altezza delle orecchie. Tipico degli anni ’20, questo taglio non è mai passato di moda ed evidenzierà degli zigomi pronunciati e la mascella. Elegantissimo sia con capelli lisci che mossi. Se questo non fa per noi, possiamo optare per il corto caotico, che darà volume a capelli ormai spenti a causa dell’età. Questo taglio, a differenza del bob, non avrà una linea precisa, ma sarà caratterizzato da tagli differenti per ogni ciocca e una frangia sbarazzina. Infine, possiamo scegliere il pixie. Ciocche cortissime e frangia laterale che andrà da un lato all’altro del nostro viso. Un look da vera rock star!

Le scelte per chi vuole mantenere i capelli lunghi

Si tende a pensare che per ringiovanire il viso sia necessario tagliare i capelli corti. In realtà le cose non stanno assolutamente così. Si può assolutamente mantenere una chioma lunga e folta. Basta sapere come sfruttarla. Per il taglio, consigliamo sempre lo scalato. Questo genere di chioma rinvigorisce il volto e dona al viso una lucentezza particolare. In questo caso, sarà meglio portare i capelli lisci, per assicurarci un risultato perfetto.

Ecco quindi i tagli di capelli che renderanno più giovane qualsiasi viso!

Passiamo alle acconciature e ai colori

Oltre al taglio, dobbiamo sapere anche come acconciare i nostri capelli e, soprattutto, quale colore ci farà sembrare più giovani. Intanto, potremmo optare per delle fantastiche onde. La loro forma sinuosa e fresca, ci donerà un aspetto giovane e simpatico, rendendo il nostro volto più morbido. Per un evento più importante, invece, possiamo optare per un classico chignon. Si tratta di un vero classico, facilissimo da abbinare a qualsiasi genere di abito o occasione. Se vogliamo farci notare, poi, la scelta migliore sarà un’elegantissima corona di trecce, che donerà al nostro volto un effetto lifting, lo stesso che si può ottenere da una coda alta.

Per quanto riguarda il colore, optiamo sempre per il chiaro. Una chioma troppo scura può appesantire il viso e donare poca lucentezza!

