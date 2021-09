Prendersi cura dei propri capelli può essere un vero e proprio impegno. Scegliere i prodotti giusti, stare attenti a tagliare la propria chioma con frequenza per farla crescere sana, non stressarla troppo con phon o piastre che potrebbero rovinarla. A tal proposito, possiamo mettere in atto alcuni rimedi naturali per proteggerli. Ne potremo trovare uno davvero utile e semplice nel nostro articolo precedente “Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente”. Ma non dobbiamo pensare solo alla salute della nostra chioma. Dobbiamo pensare, infatti, anche alla sua forma. E dobbiamo pensare ad alcuni modi per acconciarla e renderla speciale e unica, come quella consigliata nel nostro articolo “Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente”. E oggi potremo scoprirne un altro.

Se vogliamo ringiovanire di 10 anni dovremmo assolutamente provare a puntare su questi capelli

Ci sono alcuni stili che riprendono il passato e che riportano in auge vecchie glorie del passato. Possiamo vederlo, ad esempio, sui vestiti. Ma anche per i capelli accade la stessa identica cosa. E in questo caso, un look che potremmo sperimentare è sicuramente quello del chunky highlights. Si tratta di mèches che vengono applicate unicamente sui due lati frontali della chioma, mostrando un look audace e impossibile da non notare. E se vogliamo ringiovanire di 10 anni dovremmo assolutamente provare a puntare su questi capelli! Si tratta di un look così audace che ci darà una freschezza del tutto nuova. Ovviamente consultiamo anche il nostro parrucchiere. Infatti, non tutti i tagli e i colori sono adatti a qualsiasi viso e a volte dobbiamo sperimentarne molti per capire il più giusto per noi.

Altre idee per un look giovanile e audace che potrà dare un nuovo tocco di classe e freschezza al nostro aspetto

Sicuramente il chunky highlights non è l’unico stile che può darci freschezza. Ci sono tanti altri colori e tonalità che possiamo provare prima di decidere. Per esempio, nel nostro articolo “Sono rimasti sbalorditi tutti vedendo che questo colore di capelli ringiovanisce di 10 anni”, potremo vedere un altro consiglio. E, avendone di più a disposizione, avremo sicuramente modo di scegliere tra più opzioni e capire quale sia davvero il più adatto a noi. Ma non pensiamo solo ai look e ai tipi di capelli femminili. Anche nel mondo maschile, infatti, ci si impegna per sembrare più giovanili e di tendenza. Infatti, gli uomini al pari delle donne vogliono curare il loro aspetto e, per farlo, potranno sfruttare qualche utilissimo consiglio, così da non fare errori. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Questo taglio di capelli richiestissimo farà apparire più giovani di almeno 10 anni”, lo sfumato consigliato potrà sicuramente aiutare qualche uomo indeciso a trovare il look adatto a lui. Perciò, ora abbiamo capito quanto la nostra chioma possa essere fondamentale per rivoluzionare e dare un tocco di freschezza al nostro stile. Dovremo solo capire se le mode e le tendenze si adattano al nostro volto e ai nostri colori. E in questo caso, chiedendo a un esperto, di certo non potremo sbagliarci.