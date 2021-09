Oscar Wilde diceva di non sopportare coloro che non prendevano seriamente il cibo. E forse aveva davvero ragione. Infatti, non tutti ne sono consapevoli, ma il cibo può essere veramente il migliore amico dell’uomo. Ogni alimento, oltre ad avere un gusto unico e a deliziare il nostro palato, può anche apportare dei benefici incredibile all’organismo. Le sostanze nutritive che alcuni cibi contengono, infatti, aiutano tantissimo la nostra salute, permettendoci di rimanere in forze e pieni di energie. L’unica cosa che dovremmo fare sarebbe informarci sui nutrienti che ogni alimento contiene. In questo modo, infatti, sarebbe semplice cercare di capire su quali alimenti puntare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Riduciamo di tantissimo i rischi di cancro a colon e polmoni con questo frutto amatissimo che pochi comprano

Per prenderci cura del nostro organismo, avevamo già indicato qualche alimento che potrebbe rivelarsi decisamente utile. Lo si può vedere, per esempio, in “Annientiamo l’invecchiamento e la glicemia alta con questo insospettabile ma davvero efficace ingrediente”. Oppure, possiamo vedere un altro consiglio sempre ben gradito nel nostro precedente articolo “Stop a glicemia alta, invecchiamento della pelle e problemi intestinali con questo frutto gustosissimo”. E oggi vogliamo consigliare un altro alimento che forse dovremmo mettere sulla nostra tavola più spesso. Si tratta dei datteri. Pochissimi lo sanno, ma questo cibo può davvero far molto per la nostra salute.

Ecco tutte le proprietà e le caratteristiche dei datteri

Tutti conosciamo perfettamente il frutto della palma da dattero. Si tratta di un cibo gustosissimo che piace a tantissimi ma che non è così comune sulle nostre tavole. Da oggi, forse, potrebbe diventarlo di più. Conoscendone le proprietà positive per la nostra salute, infatti, molti di noi potrebbero essere più invogliati a comprarlo. Infatti, come sottolineano gli esperti, c’è una sostanza in particolare contenuta in questo frutto che potrebbe risultare vincente per il nostro organismo. E si tratta delle fibre. Queste ultime, infatti, sembra che ci possano proteggere dal rischio di contrarre un cancro al colon. E non solo. I datteri contengono anche vitamina A, utile per la prevenzione del tumore ai polmoni. Insomma, si tratta di certo di dati impossibili da trascurare, che sicuramente cattureranno la nostra attenzione. Perciò, riduciamo di tantissimo i rischi di cancro a colon e polmoni con questo frutto amatissimo che pochi comprano. Ovviamente, prima di inserire questo alimento nella nostra dieta e stravolgere le nostre abitudini, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia per delle risposte più concrete.

