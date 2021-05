Le ultime tendenze nell’arredamento degli spazi interni dell’abitazione vogliono un ritorno alla natura. Tessuti più grezzi e colori neutri sono ormai dettagli ricercati nella vita quotidiana. E cosa esiste di più naturale dei fiori? L’unico problema sembrerebbe legato alla loro durata. Allora questo è l’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo i loro fiori sotto vetro sulle pareti di casa. Basta sostare qualche minuto su un qualsiasi social per capire quanto questa tendenza abbia rapito il cuore di tutti.

Un erbario di fiori secchi sotto vetro

La ragione per cui molti seccano i loro fiori preferiti e li incorniciano per appenderli sulle pareti è puramente decorativa. Il vetro riesce a preservare le meravigliose venature di foglie e fiori e lascia quasi inalterato il loro colore. La texture di ogni petalo viene valorizzata dai giochi di luce del vetro. Questo è l’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo i loro fiori sotto vetro sulle pareti di casa. Basterà seccare i fiori preferiti e collocarli in una comune cornice e tra due fogli di vetro. Poi occorrerà appendere il tutto direttamente sulla testata del letto oppure nella zona conversazione del salotto.

Come realizzare un erbario in vetro

È possibile acquistare un erbario già pronto online o nei negozi più forniti. Oppure basterà digitare sul web “cornici per erbari”. Il risultato saranno perfette cornici dotate di una microcamera di spessore tra i due vetri da riempire secondo il proprio gusto. Questo procedimento consente una perfetta conservazione dei fiori.

In alternativa molti realizzano anche degli erbari moderni in stile boho chic. Basterà acquistare degli appositi anelli color oro o alluminio e decorarli con i propri fiori secchi preferiti. Alcuni inseriscono un lembo di tessuto al centro dell’anello, in cui far scorrere gli steli dei fiori scelti.

Insomma basterà lasciare largo spazio alla fantasia. Anche le vecchie grucce per appendere gli abiti possono diventare perfetti erbari se modellati a forma di anello circolare.

Qualche ultimo suggerimento

È possibile usare sia fiori freschi che secchi, oppure bellissime foglie verdi di ogni tipo. Così facendo tutti potranno avere un giardino anche negli spazi chiusi di casa. In caso di fiori secchi consigliamo di lasciarli prima qualche settimana sotto un peso come un libro massiccio.

Solo quando essi saranno completamente secchi è possibile procedere all’inserimento nella cornice. E per sapere un altro modo interessante di realizzare un piccolo giardino dentro casa sempre con il vetro ecco un’altra mini-guida.