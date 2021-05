Sono state relativamente poche le persone che in questi ultimi mesi hanno lasciato la casa, o l’appartamento, per andare a lavorare. Certo, in numeri assoluti sono moltissimi, ma se consideriamo la quantità di quelle che hanno iniziato a lavorare dal computer in smartworking i numeri cambiano. L’Italia ha difatti subito un processo di digitalizzazione che ci si aspettava da qui a dieci anni. In tutto in pochissimi mesi. Con tutte le conseguenze del caso ovviamente, positive e negative.

Ormai fondamentale

Dunque avere una connessione internet domestica non è più un optional come magari lo poteva essere qualche anno fa. Ad oggi si tratta di una prerogativa fondamentale, e non solo per lavorare. Basti pensare infatti alle nuove televisioni, chiamate smart tv, proprio perché possono accedere ad internet per offrire più contenuti. Oltre a possederlo ovviamente è necessario che il router funzioni anche al meglio, senza fastidiosissime e a volte imperdonabili interruzioni di rete. Per questo scopriamo un piccolo segreto. Infatti basta fare attenzione a questo dettaglio spesso trascurato per potenziare moltissimo il segnale del Wi Fi.

Occhio alla cucina

Come molti ben sapranno il ripetitore della rete domestica cambia la sua prestazione in relazione a diversi fattori. Se alcuni materiali ad esempio sono in grado di aiutarlo a lavorare meglio, come ad esempio un foglio di carta stagnola posizionato come descritto qui, altri al contrario possono causare dei rallentamenti. E senza dubbio il posto più insidioso in questo senso è la cucina. Vediamo perché. Infatti ecco il motivo per cui basta fare attenzione a questo dettaglio spesso trascurato per potenziare moltissimo il segnale del Wi Fi.

I nemici del router quando si tratta di potenza del segnale sono tanti, ma oggi ne individuiamo due in particolare. I materiali in metallo e gli elettrodomestici che rilasciando onde elettromagnetiche. Dunque, in primis, il forno a microonde. Se non funziona bene il Wi-Fi infatti è utile controllare la vicinanza del ripetitore a questo tipo di forno, e cercare di metterlo il più lontano possibile. Oltre ovviamente ad allontanarlo in generale dalla cucina, in quanto appunto strapiena di oggetti di metallo. Sembrerà incredibile ma già questa piccola accortezza potrebbe veramente fare la differenza.