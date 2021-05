Tutti sanno quanto può essere bella una rosa. Molti che amano le piante sono convinti che per quanto riguarda le rose, è meglio lasciare stare. Troppo difficile. Non sanno che con pochi trucchi geniali avere le rose nel proprio terrazzo o nel proprio giardino non è così difficile. Vediamo come seguire questi cinque passaggi per capire cosa succede se piantiamo le rose in questo modo e l’incredibile e suggestivo risultato che farà invidia a tutti.

Il fiore magico

Sia che la rosa si pianti in un giardino o in un terrazzo la fossa a disposizione deve essere profonda almeno 15 cm. Una volta scavata la fossa bisognerà riempirla di sabbia. Si prendono due o tre gambi di rose di circa 25 cm rimuovendo tutte le foglie e pulendoli molto bene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ora possiamo piantare i gambi nella sabbia un po’ distanti l’uno dall’altro.

A questo punto bisogna versare nel vaso la terra fertilizzata e per compattare tutto si manipola la terra versando dell’acqua.

La favola di Rose

Di solito le rose si piantano a maggio ma alcune specie si possono piantare per tutto l’anno. La rosa è il fiore principessa del nostro giardino o terrazzo che sia. Come al solito provare per credere! Poi quando cresceranno potremo raccontare “la favola di Rose”. Dove la principessa per accontentare suo padre e salvare il suo amore, fa crescere in una notte cento rose.

Ecco cosa succede se piantiamo le rose in questo modo e l’incredibile e suggestivo risultato che farà invidia a tutti

Cresceranno rose bellissime con gambo lungo che non sarà difficile curare. Con la giusta cura e riservando al più bel fiore la massima attenzione avremo un risultato incredibile e suggestivo che farà sicuramente invidia a tutti.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di seguire passo dopo passo i passaggi affinché il risultato sia bello e soddisfacente.